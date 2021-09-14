Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Кличко "влаштував струс" головам районів і головним комунальникам: одного звільнив

Вівторок, 14 вересня 2021, 14:10
Фото пресслужби Кличка

Мер Києва Віталій Кличко зібрав голів районів і керівників керуючих компаній міста на нараду щодо роботи ЖКГ, головного комунальника Шевченківського району Дмитра Савченка звільнив за погану роботу.

Джерело: пресслужба міського голови столиці

Пряма мова Кличка: "Керівники служб та підрозділів, які не здатні ефективно виконувати свою роботу, забезпечити сервіс киянам, не будуть тут працювати! І зокрема, глава Керуючої компанії з обслуговування житлового фонду Шевченківського району. Його ми звільняємо. Голові району попередження".

Деталі: Причиною звільнення чиновника стало те, що мешканці будинку в центрі Києва, на вулиці Гончара, 6, залишились без води майже на 3 доби, а комунальники не повідомили про причини аварії і терміни її усунення, не спілкувалися з людьми, а просто чекали, поки минуть вихідні.  

Кличко також доручив головам районів навести лад і відновити благоустрій на територіях, де це необхідно, та відремонтувати ліфти у будинках.

Крім того, мер закликав голів районів пришвидшити роботу з вакцинації працівників закладів освіти.

За словами Кличка, вже майже 80% освітян у Києві вакциновані. Але у Подільському, Оболонському і Дарницькому районах ситуація гірша. Мер дав час головам районів до кінця тижня.

Українська правда
Теми: Віталій КличкоЖКГзвільнення
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Франція розкритикувала плани щодо введення російських найманців в Малі

Ляшко прогнозує, що запровадження жовтої зони розглянуть наступного тижня

Нові карантинні правила почнуть діяти 20 вересня: Кабмін опублікував постанову

Колишній глава ГУР Бурба прийшов до нардепів розповісти про "вагнерівців", але ті не зібрались

Аваков через старе відео Арестовича радить ОП гнати його з посад

У МОЗ розповіли, якими будуть "жовті" й "зелені" COVID-сертифікати

Усі новини...
Віталій Кличко
Сподіваємося, що не ввійдемо в жорсткі обмеження – Кличко про локдаун у Києві
Комітет терміново розгляне законопроєкт про столицю, який може обмежити владу Кличка – ЗМІ
Кличко у Німеччині дав пораду партії Меркель, як уникнути програшу на виборах
Останні новини
05:40
Хімікати, що вибухнули в Бейруті, належали компанії бізнесмена з Дніпра — розслідування
04:00
Бойовики “Аль-Каїди” почали повертатися в Афганістан — ЦРУ
03:39
У сенаті Бразилії відкинули указ президента, що обмежує соцмережі у видаленні контенту
02:37
У Туреччині зафіксували найвищий з травня рівень COVID-захворюваності
01:43
Франція розкритикувала плани щодо введення російських найманців в Малі
00:40
Вбивство президента Гаїті: Прокурор вимагає пред'явити звинувачення прем'єру
23:54
Після отруєння дітей у школі Хмельницького туди поїхав десант з Києва
23:14
Ляшко прогнозує, що запровадження жовтої зони розглянуть наступного тижня
22:50
Фото, відеоApple показала лінійку iPhone 13: новий процесор та iOS 15
22:26
Нові карантинні правила почнуть діяти 20 вересня: Кабмін опублікував постанову
Усі новини...