Кличко "влаштував струс" головам районів і головним комунальникам: одного звільнив

Мер Києва Віталій Кличко зібрав голів районів і керівників керуючих компаній міста на нараду щодо роботи ЖКГ, головного комунальника Шевченківського району Дмитра Савченка звільнив за погану роботу.

Джерело: пресслужба міського голови столиці

Пряма мова Кличка: "Керівники служб та підрозділів, які не здатні ефективно виконувати свою роботу, забезпечити сервіс киянам, не будуть тут працювати! І зокрема, глава Керуючої компанії з обслуговування житлового фонду Шевченківського району. Його ми звільняємо. Голові району попередження".

Деталі: Причиною звільнення чиновника стало те, що мешканці будинку в центрі Києва, на вулиці Гончара, 6, залишились без води майже на 3 доби, а комунальники не повідомили про причини аварії і терміни її усунення, не спілкувалися з людьми, а просто чекали, поки минуть вихідні.

Кличко також доручив головам районів навести лад і відновити благоустрій на територіях, де це необхідно, та відремонтувати ліфти у будинках.

Крім того, мер закликав голів районів пришвидшити роботу з вакцинації працівників закладів освіти.

За словами Кличка, вже майже 80% освітян у Києві вакциновані. Але у Подільському, Оболонському і Дарницькому районах ситуація гірша. Мер дав час головам районів до кінця тижня.