Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кличко "влаштував струс" головам районів і головним комунальникам: одного звільнив

Вівторок, 14 вересня 2021, 14:10
Кличко влаштував струс головам районів і головним комунальникам: одного звільнив
Фото пресслужби Кличка

Мер Києва Віталій Кличко зібрав голів районів і керівників керуючих компаній міста на нараду щодо роботи ЖКГ, головного комунальника Шевченківського району Дмитра Савченка звільнив за погану роботу.

Джерело: пресслужба міського голови столиці

Пряма мова Кличка: "Керівники служб та підрозділів, які не здатні ефективно виконувати свою роботу, забезпечити сервіс киянам, не будуть тут працювати! І зокрема, глава Керуючої компанії з обслуговування житлового фонду Шевченківського району. Його ми звільняємо. Голові району попередження".

Деталі: Причиною звільнення чиновника стало те, що мешканці будинку в центрі Києва, на вулиці Гончара, 6, залишились без води майже на 3 доби, а комунальники не повідомили про причини аварії і терміни її усунення, не спілкувалися з людьми, а просто чекали, поки минуть вихідні.  

Кличко також доручив головам районів навести лад і відновити благоустрій на територіях, де це необхідно, та відремонтувати ліфти у будинках.

Крім того, мер закликав голів районів пришвидшити роботу з вакцинації працівників закладів освіти.

За словами Кличка, вже майже 80% освітян у Києві вакциновані. Але у Подільському, Оболонському і Дарницькому районах ситуація гірша. Мер дав час головам районів до кінця тижня.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: Віталій КличкоЖКГзвільнення
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

Усі новини...
Віталій Кличко
Після сходження на Еверест главу "Київміськбуду" відсторонили: в компанії проведуть аудит 
Кабмін оголосив догани Кличку, Попку і кільком головам РДА в Києві
Кличко заявив про тиск на себе: натякнув на "центральну владу"
Останні новини
12:49
фотоПоліція Києва відкрила справу за фактом знищення дуба, посадженого у пам'ять про Романа Ратушного
12:45
США стверджують, що є спосіб конфіскації російських активів на користь України – ЗМІ
12:31
У США регулятор виявив порушення на заводі Moderna: як це пов'язано з вакцинами
12:27
Блокада кордону: в’їзду з Польщі до України чекають 2400 вантажівок
12:15
Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт
11:59
Фінляндія вилучила спільні з Росією потяги
11:41
фотоУ Німеччині знайшли 500-річну "табличку з прокляттям"
11:33
Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо
11:16
фотоТравма черепа і ноги: поліціянти Борисполя врятували хижого птаха канюка
11:12
відеоСпецпризначенці СБУ показали, як ганяють дронами російську піхоту
Усі новини...
Реклама: