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Кличко "устроил встряску" главам районов и главным коммунальщикам: одного уволил

Вторник, 14 сентября 2021, 14:10
Кличко устроил встряску главам районов и главным коммунальщикам: одного уволил
Фото пресс-службы Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко собрал глав районов и руководителей управляющих компаний города на совещание относительно работы ЖКХ, главного коммунальщика Шевченковского района Дмитрия Савченко уволил за плохую работу.

Источник: пресс-служба городского председателя столицы

Прямая речь Кличко: "Руководители служб и подразделений, которые не способны эффективно выполнять свою работу, обеспечить сервис киевлянам, не будут здесь работать! И в частности, глава Управляющей компании по обслуживанию жилищного фонда Шевченковского района. Его мы увольняем. Главе района предупреждение".

Детали: Причиной увольнения чиновника стало то, что жители дома в центре Киева, на улице Гончара, 6, остались без воды почти на 3 суток, а коммунальщики не сообщили о причинах аварии и сроках ее устранения, не общались с людьми, а просто ждали, пока пройдут выходные.

Кличко также поручил главам районов навести порядок и восстановить благоустройство на территориях, где это необходимо, и отремонтировать лифты в домах.

Кроме того, мэр призвал глав районов ускорить работу по вакцинации работников учебных заведений.

По словам Кличко, уже почти 80% педагогов в Киеве вакцинированы. Но в Подольском, Оболонском и Дарницком районах ситуация хуже. Мэр дал время главам районов до конца недели.

Украинская правда
Темы: Виталий КличкоЖКХувольнение
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