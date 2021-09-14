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В Росії домагаються, щоб Google не видавав "Розумне голосування"

Вівторок, 14 вересня 2021, 14:20

Судові пристави в Росії домагаються від компанії Google, щоб вона виключила "Розумне голосування" з результатів пошукової видачі.

Джерело: російський "Інтерфакс-Україна", що посилається на пресбюро Федеральної служби судових приставів.

Деталі: Раніше російські ЗМІ повідомили, що пристави прийшли в московський офіс Google.

В прес-бюро ФССП відповіли, що "вживаються заходи примусового виконання, передбачені чинним законодавством РФ".

Що цьому передувало: 3 вересня Арбітражний суд Москви як забезпечувальний захід за позовом російського фірми "Вулінтертрейд", що запатентувала товарний знак "розумне голосування", заборонив "Яндексу" і Google використовувати позначення "Розумне голосування" в пошуковій видачі "в якості одного з ключових слів пошуку".

Проект "Розумне голосування" придумали опозиційний політик Олексій Навальний з соратниками, він полягає у виборі певних кандидатів, за яких рекомендується голосувати.

6 вересня Роскомнадзор заблокував сайт "Розумного голосування" в Росії.

Google вже не раз притягували до адміністративної відповідальності за порушення російського законодавства. Однак інформації про порушення виконавчих проваджень щодо стягнення даних штрафів в банку ФССП не міститься.

За даними Роскомнадзора, з початку року сума штрафів, винесених судами щодо Google, склала 32,5 млн рублів. Компанія, відзначають у відомстві, поки оплатила тільки 3,5 млн рублів.

Теми: Росіявибори
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