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В России добиваются, чтобы Google не выдавал "Умное голосование"

Вторник, 14 сентября 2021, 14:20
В России добиваются, чтобы Google не выдавал Умное голосование

Судебные приставы в России добиваются от компании Google, чтобы она выполнила решение суда и исключила "Умное голосование" по результатам поисковой выдачи.

Источник: российский "Интерфакс-Украина", ссылающегося на пресс-бюро Федеральной службы судебных приставов.

Детали: Ранее российские СМИ сообщили, что приставы пришли в московский офис Google.

В пресс-бюро ФССП ответили, что "принимаются меры принудительного исполнения, предусмотренные действующим законодательством РФ".

Что этому предшествовало: 3 сентября Арбитражный суд Москвы в качестве обеспечительной меры по иску российского фирмы "Вулинтертрейд", что запатентовала товарный знак "Умное голосование", запретил "Яндексу" и Google использовать обозначение "Умное голосование" в поисковой выдаче "в качестве одного из ключевых слов поиска ".

Проект "Умное голосование" придумали оппозиционный политик Алексей Навальный с соратниками, он состоит в выборе определенных кандидатов, за которых рекомендуется голосовать.

6 сентября Роскомнадзор заблокировал сайт "Умного голосования" в России.

Google уже не раз привлекался к административной ответственности за нарушение российского законодательства. Однако информации о нарушении исполнительных производств по взысканию данных штрафов в банке ФССП не содержится.

По данным Роскомнадзора, с начала года сумма штрафов, вынесенных судами в отношении Google, составила 32,5 млн рублей. Компания, отмечают в ведомстве, пока оплатила только 3,5 млн рублей.

Темы: Росcиявиборы
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