У Москві знову оштрафували Facebook, Telegram та Twitter – не хочуть видаляти "заборонений контент"

Суд в Москві знову на мільйони оштрафував Facebook, Telegram та Twitter через відмову "видалити заборонений в Росії контент".

Джерело: РБК, ТАСС

Деталі: Зазначається, що Facebook оштрафували за п'ять "правопорушень" на суму у 21 млн рублів.

Тепер у соцмережі загальна сума штрафів - понад 90 мільйонів.

Також оштрафований Telegram на 9 млн, загальна сума - 35 млн рублів.

Twitter отримав ще один штраф на 5 млн.