В Москве снова оштрафовали Facebook, Telegram и Twitter – не хотят удалять "запрещенный контент"
Вторник, 14 сентября 2021, 14:31
Суд в Москве снова на миллионы оштрафовал Facebook, Telegram и Twitter из-за отказа "удалить запрещенный в России контент".
Детали: Отмечается, что Facebook оштрафовали за пять "правонарушений" на сумму в 21 миллион рублей.
Теперь сумма штрафов в соцсети насчитывает более 90 миллионов.
Также оштрафован Telegram на 9 млн, общая сумма - 35 млн рублей.
Twitter получил еще один штраф на 5 млн.