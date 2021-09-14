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В Москве снова оштрафовали Facebook, Telegram и Twitter – не хотят удалять "запрещенный контент"

Вторник, 14 сентября 2021, 14:31
В Москве снова оштрафовали Facebook, Telegram и Twitter – не хотят удалять запрещенный контент

Суд в Москве снова на миллионы оштрафовал Facebook, Telegram и Twitter из-за отказа "удалить запрещенный в России контент".

Источник: РБК, ТАСС

Детали: Отмечается, что Facebook оштрафовали за пять "правонарушений" на сумму в 21 миллион рублей.

Теперь сумма штрафов в соцсети насчитывает более 90 миллионов.

Также оштрафован Telegram на 9 млн, общая сумма - 35 млн рублей.

Twitter получил еще один штраф на 5 млн.

Темы: Росcияштрафысоцсети
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