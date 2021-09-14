Біля грецького острова Самос розбився літак зі свідком у справі Нетаньяху

Невеликий приватний літак у понеділок впав у море біля грецького острова Самос в східній частині Егейського моря, в результаті чого загинули дві людини, які перебували на борту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Влада Греції у вівторок почала розслідування аварії. Приватний літак був ізраїльським, на його борту перебував 69-річний Хаїм Герон, свідок у корупційному процесі над колишнім прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху. Він та його дружина загинули.

Герон - колишній високопоставлений чиновник міністерства комунікацій Ізраїлю. Він був одним з понад 300 свідків, яких прокуратура внесла у список в судовому процесі над Нетаньяху за звинуваченням у корупції.

Одномоторний літак Cessna 182 вилетів з Хайфи і розбився біля аеропорту Самоса.

Незадовго до посадки зв'язок з диспетчерською вежею на Самосі було втрачено, і Управління цивільної авіації поінформувало про це пошуково-рятувальний центр.

Тіла ізраїльтян були виявлені береговою охороною через кілька годин за допомогою водолазів.

Нетаньяху, нині лідер опозиції в ізраїльському парламенті, відкидає всі звинувачення і висміює розмір списку свідків.