У греческого острова Самос разбился самолет со свидетелем по делу Нетаньяху

Небольшой частный самолет в понедельник упал в море у греческого острова Самос в восточной части Эгейского моря, в результате чего два человека, находившиеся на борту, погибли.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Власти Греции во вторник начали расследование аварии. Частный самолет был израильским, на его борту находился 69-летний Хаим Герон, свидетель в коррупционном процессе над бывшим премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Он и его жена погибли.

Герон - бывший высокопоставленный чиновник министерства коммуникаций Израиля. Он был одним из более 300 свидетелей, которых прокуратура внесла в список в процессе над Нетаньяху по обвинению в коррупции.

Одномоторный самолет Cessna 182 вылетел из Хайфы и разбился возле аэропорта Самоса.

Незадолго до посадки связь с диспетчерской вышкой на Самосе была потеряна, и Управление гражданской авиации проинформировало об этом поисково-спасательный центр.

Тела израильтян были обнаружены береговой охраной через несколько часов с помощью водолазов.

Нетаньяху, ныне лидер оппозиции в израильском парламенте, отвергает все обвинения и высмеивает размер списка свидетелей.