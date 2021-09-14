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СБУ виявила схрон зі зброєю на кордоні з Білоруссю

Вівторок, 14 вересня 2021, 15:56
фото СБУ

Співробітники СБУ виявили схрон із військовими засобами ураження та вибухівкою під час антитерористичних навчань у Рівненській області.

Джерело: СБУ

Деталі: Зазначається, що арсенал було заховано у лісосмузі поблизу селища Бутове, яке межує з Республікою Білорусь. Його вдалося виявити у ході однієї із фаз навчань СБУ, а саме - під час відпрацювання прикордонної смуги державного кордону України.

Спецпризначенці вилучили із сховку: 2 реактивні протитанкові гранати РПГ-26; 8 ручних гранат РГД-5 із запалами до них; 5 кілограмів вибухової речовини (попередньо пластид); 2 магазини до АК-74;170 патронів калібру 5,45 та 7,62.

Вилучені боєприпаси та засоби ураження направили на вибухо-технічні експертизи.

Тривають слідчі дії для перевірки інформації щодо джерел походження вказаних засобів ураження, осіб, причетних до облаштування схованки, та мети використання.

Відкрито кримінальне провадження.

Українська правда
Теми: СБУ
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