СБУ виявила схрон зі зброєю на кордоні з Білоруссю

Співробітники СБУ виявили схрон із військовими засобами ураження та вибухівкою під час антитерористичних навчань у Рівненській області.

Джерело: СБУ

Деталі: Зазначається, що арсенал було заховано у лісосмузі поблизу селища Бутове, яке межує з Республікою Білорусь. Його вдалося виявити у ході однієї із фаз навчань СБУ, а саме - під час відпрацювання прикордонної смуги державного кордону України.

Спецпризначенці вилучили із сховку: 2 реактивні протитанкові гранати РПГ-26; 8 ручних гранат РГД-5 із запалами до них; 5 кілограмів вибухової речовини (попередньо пластид); 2 магазини до АК-74;170 патронів калібру 5,45 та 7,62.

Вилучені боєприпаси та засоби ураження направили на вибухо-технічні експертизи.

Тривають слідчі дії для перевірки інформації щодо джерел походження вказаних засобів ураження, осіб, причетних до облаштування схованки, та мети використання.

Відкрито кримінальне провадження.