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СБУ обнаружила схрон с оружием на границе с Беларусью

Вторник, 14 сентября 2021, 15:56
фото СБУ

Сотрудники СБУ обнаружили схрон с военными средствами поражения и взрывчаткой во время антитеррористических учений в Ровенской области.

Источник: СБУ

Детали: Отмечается, что арсенал был спрятан в лесополосе вблизи поселка Бутово, которое граничит с Республикой Беларусь. Его удалось обнаружить в ходе одной из фаз учений СБУ, а именно - во время отработки пограничной полосы государственной границы Украины.

Спецназовцы изъяли из тайника: 2 реактивные противотанковые гранаты РПГ-26; 8 ручных гранат РГД-5 с запалами к ним; 5 килограммов взрывчатого вещества (предварительно пластид) 2 магазина к АК-74; 170 патронов калибра 5,45 и 7,62.

Изъятые боеприпасы и средства поражения направили на взрыво-технические экспертизы.

Продолжаются следственные действия для проверки информации об источниках происхождения указанных средств поражения, лиц, причастных к обустройству тайника и цели использования.

Открыто уголовное производство.

Украинская правда
Темы: СБУ
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