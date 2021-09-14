Суд Праги заарештував росіянина, якого затримали за запитом України

Муніципальний суд Праго виніс рішення про арешт затриманого на запит України росіянина Олександра Франчетті.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Novinky.

За рішенням суду Франчетті буде чекати результатів процедури екстрадиції до України у слідчому ізоляторі.

Про затримання в аеропорту Праги Франчетті за міжнародним ордером на арешт, виданим за запитом України, стало відомо 12 вересня.

У 2014 році Франчетті активно брав участь в анексії Криму. За кілька днів до початку російської операції з анексії півострова він очолював угруповання "Північний вітер", яке відповідало за охорону ліній електропередачі, газопроводу, а також виявлення якихось "екстремістських груп".

Сам Франчетті розповів, що це угруповання взаємодіяло з командуванням Військово-морського флоту РФ.

В МЗС повідомили, що українська сторона працює над тим, аби Франчетті передали для суду в Україні.

Офіс генпрокурора заявляв, що українська сторона звернулася до Міністерства юстиції Чехії ще у серпні 2020 року із запитом прокуратури АР Крим та міста Севастополя про видачу громадянина Російської Федерації.

Орган досудового розслідування розшукує його для притягнення до кримінальної відповідальності за участь у незаконних збройних формуваннях (ст. 260 КК України).