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Суд Праги арестовал россиянина, которого задержали по запросу Украины

Вторник, 14 сентября 2021, 16:57
Суд Праги арестовал россиянина, которого задержали по запросу Украины
Франчетти. фото из открытых источников

Муниципальный суд Праги вынес решение об аресте задержанного по запросу Украины россиянина Александра Франчетти.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

По решению суда Франчетти будет ждать результатов процедуры экстрадиции в Украину в следственном изоляторе.

О задержании в аэропорту Праги Франчетти по международному ордеру на арест, выданному по запросу Украины, стало известно 12 сентября.

В 2014 году Франчетти активно участвовал в аннексии Крыма. За несколько дней до начала российской операции по аннексии полуострова он возглавлял группировку "Северный ветер", которая отвечала за охрану линий электропередачи, газопровода, а также выявление неких "экстремистских групп".

Сам Франчетти рассказал, что эта группировка взаимодействовала с командованием Военно-морского флота РФ.

В МИД сообщили, что украинская сторона работает над тем, чтобы Франчетти передали для суда в Украине.

Офис генпрокурора заявлял, что украинская сторона обратилась в Министерство юстиции Чехии еще в августе 2020 года с запросом прокуратуры АР Крым и города Севастополя о выдаче гражданина Российской Федерации.

Орган досудебного расследования разыскивает его для привлечения к уголовной ответственности за участие в незаконных вооруженных формированиях (ст. 260 УК Украины).

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