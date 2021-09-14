Окупанти планують побудувати нове місто на заході Криму

Російські окупанти планують побудувати нове курортне місто в Сакському районі Криму.

Джерело: видання "Кримінформ"

Деталі: Інформацію про розташування нового міста повідомив так званий глава республіки Сергій Аксьонов.

Пряма мова: "Західне узбережжя, там великі гравці готові побудувати населений пункт з проживанням близько 50 тисяч жителів. Це проживання та відпочинок в курортний сезон.

На мій погляд, ідея правильна, підтримана нами. Зараз йдуть розрахунки. Це Західний Крим, Сакський район, великі вільні площі".

Що цьому передувало: 10 вересня віцепрем'єр російського уряду окупованого Криму Євген Кабанов анонсував появу нового курортного міста на півострові. Він не уточнив, як він буде називатися.