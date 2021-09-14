Оккупанты планируют построить новый город на западе Крыма

Оккупанты планируют построить новый курортный город в Сакском районе Крыма.

Источник: издание "Криминформ"

Детали: Информацию о расположении нового города сообщил так называемый глава республики Сергей Аксенов.

Прямая речь: "Западное побережье, там крупные игроки готовы построить населённый пункт с проживанием около 50 тысяч жителей.

Это проживание и отдых в курортный сезон. На мой взгляд, идея правильная, поддержана нами. Сейчас идут расчёты. Это Западный Крым, Сакский район, большие свободные площади".

Что этому предшествовало: 10 сентября вицепремьер российского правительства оккупированного Крыма Евгений Кабанов анонсировал появление нового курортного города на полуострове. Он не уточнил, как он будет называться.