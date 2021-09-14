Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Оккупанты планируют построить новый город на западе Крыма

Вторник, 14 сентября 2021, 17:20

Оккупанты планируют построить новый курортный город в Сакском районе Крыма.

Источник: издание "Криминформ"

Детали: Информацию о расположении нового города сообщил так называемый глава республики Сергей Аксенов.

Прямая речь: "Западное побережье, там крупные игроки готовы построить населённый пункт с проживанием около 50 тысяч жителей.

Это проживание и отдых в курортный сезон. На мой взгляд, идея правильная, поддержана нами. Сейчас идут расчёты. Это Западный Крым, Сакский район, большие свободные площади".

Что этому предшествовало: 10 сентября вицепремьер российского правительства оккупированного Крыма Евгений Кабанов анонсировал появление нового курортного города на полуострове. Он не уточнил, как он будет называться.

Темы: КрымРосcияоккупация
powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоПЦУ запустила мобильное приложение с молитвами и чатом со священниками

фото, видеоВзрыв авто в Днепре полиция рассматривает как теракт, погиб АТОшник – СМИ

В большинстве регионов Украины "краснеет" уровень заболеваемости COVID

фотоВ Днепре взорвался автомобиль: двое погибших

Хомутынник хочет построить большой ТРЦ на озере в Киеве, жители против

Еврокомиссия одобрила выделение Украине второго транша в 600 млн евро

Все новости...
Крым
РФ пригрозила ответом Чехии из-за задержания россиянина-оккупанта Крыма
"Шел отдыхать": ФСБ сообщила о задержании украинца на границе с Крымом
Кремль ответил Зеленскому на желание говорить о Крыме: ставит под вопрос встречу
Последние новости
11:36
Лещенко призывает не спешить с продажей земли: будет дорожать
11:28
фотоПЦУ запустила мобильное приложение с молитвами и чатом со священниками
11:27
Курс валют на 15 сентября: межбанк, "черный" и наличный рынки
11:26
В Украине за две недели смертность от COVID-19 выросла на 41% – НАН
11:21
Дороги и субсидии: на что и на сколько Рада хочет потратить дополнительные 40 млрд в этом году
11:20
фото, видеоВзрыв авто в Днепре полиция рассматривает как теракт, погиб АТОшник – СМИ
11:13
В большинстве регионов Украины "краснеет" уровень заболеваемости COVID
10:59
фотоЧиновник Минобороны попался на взятке в $30 тиcяч - силовики разоблачили оборудку с землей
10:47
фото (обновлено)В Киеве обновили мемориальную доску Гонгадзе
10:43
Кабмин продлил действие "зеленых" COVID сертификатов до 365 дней
Все новости...