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У Чехії госпіталізували чинного та колишнього президентів

Вівторок, 14 вересня 2021, 18:11

Президент Чехії Мілош Земан у вівторок був госпіталізований в Центральний військовий госпіталь в Празі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Канцелярія глави держави не повідомила ніяких подробиць про причини госпіталізації. У минулому 76-річний Земан кілька разів потрапляв до лікарні в рамках "відновлювальних" перебувань.

Чеські ЗМІ вважають, що госпіталізація може бути тривалою.

Земан давно страждає невропатією нижніх кінцівок, через яку йому важко пересуватися і в цьому році на всіх заходах він був в інвалідному візку. Крім того, він має проблеми зі слухом і низький кров'яний тиск.

Також стало відомо, що в тому ж військовому госпіталі перебуває і попередник Земана Вацлав Клаус. 80-річного Клауса госпіталізували через підвищений тиск.

Клаус потрапив до лікарні в суботу і провів там дві ночі, а в понеділок вдень лікарі відпустили його для домашнього лікування. Однак, колишній глава держави повернувся в госпіталь у вівторок вранці.

Теми: Чехіямедицина
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