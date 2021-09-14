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В Чехии госпитализировали действующего и бывшего президентов

Вторник, 14 сентября 2021, 18:11

Президент Чехии Милош Земан во вторник был госпитализирован в Центральный военный госпиталь в Праге.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Канцелярия главы государства не сообщила никаких подробностей о причинах госпитализации. В прошлом 76-летний Земан несколько раз попадал в больницу в рамках "восстановительных" госпитализаций.

Чешские СМИ считают, что госпитализация может быть длительной.

Земан давно страдает невропатией нижних конечностей, из-за чего ему трудно передвигаться и в этом году на всех мероприятиях он был в инвалидной коляске. Кроме того, он имеет проблемы со слухом и низкое кровяное давление.

Также стало известно, что в том же военном госпитале находится и предшественник Земана Вацлав Клаус. 80-летнего Клауса госпитализировали с повышенным давлением.

Клаус попал в больницу в субботу и провел там две ночи, а в понедельник днем ​​врачи отпустили его для домашнего лечения. Однако, бывший глава государства вернулся в госпиталь во вторник утром.

Темы: Чехиямедицина
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