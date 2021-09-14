Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Чехии госпитализировали действующего и бывшего президентов

Вторник, 14 сентября 2021, 18:11
В Чехии госпитализировали действующего и бывшего президентов

Президент Чехии Милош Земан во вторник был госпитализирован в Центральный военный госпиталь в Праге.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Канцелярия главы государства не сообщила никаких подробностей о причинах госпитализации. В прошлом 76-летний Земан несколько раз попадал в больницу в рамках "восстановительных" госпитализаций.

Чешские СМИ считают, что госпитализация может быть длительной.

Земан давно страдает невропатией нижних конечностей, из-за чего ему трудно передвигаться и в этом году на всех мероприятиях он был в инвалидной коляске. Кроме того, он имеет проблемы со слухом и низкое кровяное давление.

Также стало известно, что в том же военном госпитале находится и предшественник Земана Вацлав Клаус. 80-летнего Клауса госпитализировали с повышенным давлением.

Клаус попал в больницу в субботу и провел там две ночи, а в понедельник днем ​​врачи отпустили его для домашнего лечения. Однако, бывший глава государства вернулся в госпиталь во вторник утром.

Темы: Чехиямедицина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Чехия
Чешский железнодорожный лоукостер анонсировал новые маршруты из Украины в ЕС
Чехия заплатит, чтобы остаться в гиде Michelin
Президент Чехии заявил, что "окно возможностей" на фронте есть до конца года – потом переговоры
Последние новости
09:35
Владимир Огрызко: Война для Путина – это способ удерживания империи. Он не может сдать назад
09:16
Maersk готовится возобновить рейсы судов в Красном море
09:09
В России подтвердили, что ВСУ с самолетов подбили корабль "Новочеркасск" в Феодосии
08:57
Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии
08:44
ФБР расследует угрозы судьям после исключения Трампа из праймериз в Колорадо
08:21
В Николаеве дрон попал в промпредприятие, под Одессой – в объект инфраструктуры
08:20
Украинские беженцы сталкиваются с визовой аферой в Британии
08:16
Минус 1 010 оккупантов, 37 ББМ и 1 корабль - потери России за сутки
07:45
Сербская оппозиция собрала новую демонстрацию в Белграде против фальсификации выборов
07:32
На фронте за сутки произошло почти сто боестолкновений − Генштаб
Все новости...
Реклама: