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"Там люди б теж за шасі чіплялися": Байден образив Таджикистан, говорячи за події в Кабулі

Вівторок, 14 вересня 2021, 19:30

Міністерство закордонних справ Таджикистану викликало посла США Марка Поммерсхайма через ремарку американського президента Джо Байдена, який порівняв мешканців країни з афганцями у Кабулі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті МЗС Таджикистану.

"Усна нота протесту була передана послу США у зв'язку із заявами президента Сполучених Штатів Америки пана Джо Байдена під час його візиту до пожежної частини в Пенсільванії. Усна нота зазначала, що такі заяви не відповідають духу дружніх відносин та партнерства", - йдеться у заяві.

Байден під час спілкування у Пенсильванії говорив про причини виходу з Афганістану та про евакуацію людей із аеропорту Кабула.

Він намагався пояснити, що евакуація проходила важко і було дуже багато бажаючих виїхати, і заявив, що так само багато бажаючих було б і в сусідній країні.

"Наприклад, якби ми були в Таджикистані, і ми прибули б з С-130 (транспортний літак, - ред.) і сказали: "Ми дозволимо будь-кому, хто мав співчуття до нас, сісти на літак", то люди так само висіли б на шасі", - сказав Байден.

Американський президент, очевидно, мав на увазі інциденти, коли афганці чіплялись за шасі літаків в аеропорту Кабула, намагаючись залишити країну. Повідомлялося, що були загиблі.

Таджикистан, як відомо, був перевалочним пунктом для літаків країн, які організовували евакуацію своїх громадян з Кабулу.

Нагадаємо, попередник Байдена Дональд Трамп теж мав проблеми через необережні заяви щодо інших держав.

Він поставив під сумнів обов'язок Сполучених Штатів захищати таких "крихітних" союзників по НАТО, як Чорногорія. А пізніше хотів купити у Данії острів Гренландія

"Українська правда" в Threads

Теми: БайденАфганістанТалібан
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