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"Там люди бы тоже за шасси цеплялись": Байден оскорбил Таджикистан, говоря за события в Кабуле

Вторник, 14 сентября 2021, 19:30

Министерство иностранных дел Таджикистана вызвало посла США Марка Поммерсхайма из-за ремарки американского президента Джо Байдена, который сравнил жителей страны с афганцами в Кабуле.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте МИД Таджикистана.

"Устная нота протеста была передана послу США в связи с заявлениями президента Соединенных Штатов Америки господина Джо Байдена во время его визита в пожарную часть в Пенсильвании. Устная нота отмечала, что такие заявления не соответствуют духу дружественных отношений и партнерства", - говорится в заявлении.

Байден во время общения в Пенсильвании говорил о причинах выхода из Афганистана и об эвакуации людей из аэропорта Кабула.

Он пытался объяснить, что эвакуация проходила тяжело, и было очень много желающих уехать, и заявил, что так же много желающих было бы и в соседней стране.

"Например, если бы мы были в Таджикистане, и мы прибыли бы с С-130 (транспортный самолет, — ред.) и сказали: "Мы позволим всем, кто сочустовал нам, сесть на самолет", то люди тоже бы висели на шасси", - сказал Байден.

Американский президент, очевидно, имел в виду инциденты, когда афганцы цеплялись за шасси самолетов в аэропорту Кабула, пытаясь покинуть страну. Сообщалось, что были погибшие.

Таджикистан, как известно, был перевалочным пунктом для самолетов стран, которые организовывали эвакуацию своих граждан из Кабула.

Напомним, у предшественника Байдена Дональда Трампа тоже были проблемы из-за неосторожных заявлений относительно других государств.

Он поставил под сомнение обязанность Соединенных Штатов защищать таких "маленьких" союзников по НАТО, как Черногория. А потом хотел купить у Дании остров Гренландия.

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Темы: БайденАфганистанТалибан
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