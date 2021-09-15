У Туреччині зафіксували найвищий з травня рівень COVID-захворюваності
Середа, 15 вересня 2021, 02:37
13 вересня в Туреччині виявили 27 802 нові випадки COVID-19 – це найвищий показник з 4 травня.
Джерело: The Guardian, Worldometers
Деталі: Крім того, було зареєстровано майже рекордну щоденну кількість смертей від коронавірусу - 276. The Guardian пише, що з середини липня різко зросла кількість смертей, незабаром після того, як були скасовані багато заходів з боротьби з коронавірусом.
Нагадаємо:
- За весь час пандемії в Туреччині виявили понад 6 млн випадків коронавірусу. Це один з найвищих показників у світі.
- Померли понад 60 тисяч осіб.
- Майже 50% людей в Туреччині повністю вакциновані.