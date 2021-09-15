У Туреччині зафіксували найвищий з травня рівень COVID-захворюваності

13 вересня в Туреччині виявили 27 802 нові випадки COVID-19 – це найвищий показник з 4 травня.

Джерело: The Guardian, Worldometers

Деталі: Крім того, було зареєстровано майже рекордну щоденну кількість смертей від коронавірусу - 276. The Guardian пише, що з середини липня різко зросла кількість смертей, незабаром після того, як були скасовані багато заходів з боротьби з коронавірусом.

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