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У Туреччині зафіксували найвищий з травня рівень COVID-захворюваності

Середа, 15 вересня 2021, 02:37

13 вересня в Туреччині  виявили 27 802 нові випадки COVID-19 – це найвищий показник з 4 травня.

Джерело: The Guardian, Worldometers

Деталі: Крім того, було зареєстровано майже рекордну щоденну кількість смертей від коронавірусу - 276. The Guardian пише, що з середини липня різко зросла кількість смертей, незабаром після того, як були скасовані багато заходів з  боротьби з коронавірусом.

Нагадаємо:

  • За весь час пандемії в Туреччині виявили понад 6 млн випадків коронавірусу. Це один з найвищих показників у світі.
  • Померли понад 60 тисяч осіб.
  • Майже 50% людей в Туреччині повністю вакциновані.

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