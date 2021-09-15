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В Турции зафиксировали самый высокий с мая уровень COVID-заболеваемости

Среда, 15 сентября 2021, 02:37

13 сентября в Турции обнаружили 27 802 новых случая COVID-19 - это самый высокий показатель с 4 мая.

Источник: The Guardian, Worldometers

Детали: Кроме того, было зарегистрировано почти рекордное ежедневное количество смертей от коронавируса - 276. The Guardian пишет, что с середины июля резко возросло количество смертей, вскоре после того, как были отменены многие меры по борьбе с коронавирусом.

Напомним:

  • За все время пандемии в Турции обнаружили более 6 млн случаев коронавируса. Это один из самых высоких показателей в мире.
  • Умерли более 60 тысяч человек.
  • Почти 50% людей в Турции полностью вакцинированы.

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