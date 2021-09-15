В Турции зафиксировали самый высокий с мая уровень COVID-заболеваемости
Среда, 15 сентября 2021, 02:37
13 сентября в Турции обнаружили 27 802 новых случая COVID-19 - это самый высокий показатель с 4 мая.
Источник: The Guardian, Worldometers
Детали: Кроме того, было зарегистрировано почти рекордное ежедневное количество смертей от коронавируса - 276. The Guardian пишет, что с середины июля резко возросло количество смертей, вскоре после того, как были отменены многие меры по борьбе с коронавирусом.
Напомним:
- За все время пандемии в Турции обнаружили более 6 млн случаев коронавируса. Это один из самых высоких показателей в мире.
- Умерли более 60 тысяч человек.
- Почти 50% людей в Турции полностью вакцинированы.