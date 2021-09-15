Бойовики “Аль-Каїди” почали повертатися в Афганістан — ЦРУ

Американські спецслужби бачать перші ознаки того, що бойовики "Аль-Каїди" почали повертатися в Афганістан.

Джерело: Девід Коен, заступник директора Центрального розвідувального управління, якого цитує The Wall Street Journal

Пряма мова: "Ми вже починаємо бачити деякі ознаки потенційного руху "Аль-Каїди" в Афганістан… Але це тільки початок, і ми, очевидно, будемо дуже уважно стежити за цим".

Нагадаємо: