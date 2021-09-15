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Бойовики “Аль-Каїди” почали повертатися в Афганістан — ЦРУ

Середа, 15 вересня 2021, 04:00
Бойовики “Аль-Каїди” почали повертатися в Афганістан — ЦРУ

Американські спецслужби бачать перші ознаки того, що бойовики "Аль-Каїди" почали повертатися в Афганістан.

Джерело: Девід Коен, заступник директора Центрального розвідувального управління, якого цитує The Wall Street Journal

Пряма мова: "Ми вже починаємо бачити деякі ознаки потенційного руху "Аль-Каїди" в Афганістан… Але це тільки початок, і ми, очевидно, будемо дуже уважно стежити за цим".

Нагадаємо:

  • "Аль-Каїда" причетна до терактів 11 вересня 2001 року в США. У жовтні 2001-го США почали військову операцію в Афганістані.
  • 31 серпня 2021 року Штати вивели свій військовий контингент з Афганістану.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШААфганістан
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