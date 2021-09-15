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Боевики "Аль-Каиды" начали возвращаться в Афганистан — ЦРУ

Среда, 15 сентября 2021, 04:00
Боевики Аль-Каиды начали возвращаться в Афганистан — ЦРУ

Американские спецслужбы видят первые признаки того, что боевики "Аль-Каиды" начали возвращаться в Афганистан.

Источник: Дэвид Коэн, заместитель директора Центрального разведывательного управления, которого цитирует The Wall Street Journal

Прямая речь: "Мы уже начинаем видеть некоторые признаки потенциального движения "Аль-Каиды" в Афганистане... Но это только начало, и мы, очевидно, будем очень внимательно следить за этим".

Напомним:

  • "Аль-Каида" причастна к терактам 11 сентября 2001 года в США. В октябре 2001-го США начали военную операцию в Афганистане.
  • 31 августа 2021 Штаты вывели свой военный контингент из Афганистана.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШААфганистан
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