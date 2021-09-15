Боевики "Аль-Каиды" начали возвращаться в Афганистан — ЦРУ
Среда, 15 сентября 2021, 04:00
Американские спецслужбы видят первые признаки того, что боевики "Аль-Каиды" начали возвращаться в Афганистан.
Источник: Дэвид Коэн, заместитель директора Центрального разведывательного управления, которого цитирует The Wall Street Journal
Прямая речь: "Мы уже начинаем видеть некоторые признаки потенциального движения "Аль-Каиды" в Афганистане... Но это только начало, и мы, очевидно, будем очень внимательно следить за этим".
Напомним:
- "Аль-Каида" причастна к терактам 11 сентября 2001 года в США. В октябре 2001-го США начали военную операцию в Афганистане.
- 31 августа 2021 Штаты вывели свой военный контингент из Афганистана.