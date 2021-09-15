Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Боевики "Аль-Каиды" начали возвращаться в Афганистан — ЦРУ

Среда, 15 сентября 2021, 04:00

Американские спецслужбы видят первые признаки того, что боевики "Аль-Каиды" начали возвращаться в Афганистан.

Источник: Дэвид Коэн, заместитель директора Центрального разведывательного управления, которого цитирует The Wall Street Journal

Прямая речь: "Мы уже начинаем видеть некоторые признаки потенциального движения "Аль-Каиды" в Афганистане... Но это только начало, и мы, очевидно, будем очень внимательно следить за этим".

Напомним:

  • "Аль-Каида" причастна к терактам 11 сентября 2001 года в США. В октябре 2001-го США начали военную операцию в Афганистане.
  • 31 августа 2021 Штаты вывели свой военный контингент из Афганистана.

Темы: СШААфганистан
powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 15 сентября: детали дела смерти Чорновила, "церковь в смартфоне"

ФотоПодделывал COVID-сертификаты на желтой бумаге: на Львовщине задержали дельца

Правительство ликвидировало ГАСИ – вместо нее будет новая строительная инспекция

Украинская армия взяла на вооружение усовершенствованные "Грады"

"Расстрелянный" знак Беларуси: украинские пограничники рассказали детали инцидента

фотоОккупанты раскопали в Крыму коллекцию украшений ІІІ века

Все новости...
США
В США грозят приостановить назначения в Минфине до санкций против "Северного потока-2"
США и ЕС намерены сократить выбросы метана на треть к 2030 году
Байден соберет в сентябре саммит "четверки"
Последние новости
22:10
ВидеоВ Белом доме не смогли подтвердить предоставление Украине систем "Железный купол"
21:50
Новости 15 сентября: детали дела смерти Чорновила, "церковь в смартфоне"
21:40
Беленюк объяснил, почему закрыли дело по расистским оскорблениям
21:38
"Шахтер" проиграл в Молдове стартовый матч Лиги Чемпионов
21:09
Новости экономики: цена на газ обновляет рекорды, проект госбюджета передали в Раду
21:03
С начала сентября на Донбассе ранили 36 военных, 4 – погибли
20:41
В Дании пожизненно осужденным планируют запретить онлайн-знакомства
20:23
Курс гривни к доллару почти не изменился
20:16
Очередное заседание ТКГ прошло без решений: Украина призвала РФ к обмену
19:39
Половина спроса на автомобили в Украине приходится на "евробляхи" и "американцев" – исследование
Все новости...