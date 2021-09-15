Боевики "Аль-Каиды" начали возвращаться в Афганистан — ЦРУ

Американские спецслужбы видят первые признаки того, что боевики "Аль-Каиды" начали возвращаться в Афганистан.

Источник: Дэвид Коэн, заместитель директора Центрального разведывательного управления, которого цитирует The Wall Street Journal

Прямая речь: "Мы уже начинаем видеть некоторые признаки потенциального движения "Аль-Каиды" в Афганистане... Но это только начало, и мы, очевидно, будем очень внимательно следить за этим".

Напомним: