COVID в Україні: 4 640 хворих і 93 померлих за добу

За добу 14 вересня в Україні зафіксували 4 640 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби, госпіталізували з COVID-19 чи підозрою на нього 1 609 осіб, померли 93 хворих, одужали 1 858 осіб.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я

Деталі: Серед 4 640 нових хворих 531 дитина (11,4%) і 95 медпрацівників (2%).

Найбільше випадків захворювання зареєстрували у м. Київ (441 – це 9,5% від усіх випадків), Одеській (361), Харківській (343), Львівській (294) та Дніпропетровській (273) областях.

За добу протестовано: методом ПЛР – 33 878 осіб, методом ІФА – 8 562 особи, експрес-тестами – 32 991 особа.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 325 796 осіб, із них 2 225 130 осіб одужали, а 54 550 осіб померли.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП