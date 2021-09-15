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COVID в Украине: 4 640 больных и 93 умерших за сутки

Среда, 15 сентября 2021, 08:26
COVID в Украине: 4 640 больных и 93 умерших за сутки
Динамика эпидемии в Украине, дашборд УП

За сутки 14 сентября в Украине зафиксировали 4 640 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни, госпитализировали с COVID-19 или подозрением на него 1 609 человек, умерли 93 больных, выздоровели 1 858 человек.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: Среди 4 640 новых больных 531 ребенок (11,4%) и 95 медработников (2%).

Больше всего случаев заболевания зарегистрировали в г. Киев (441 – это 9,5% от всех случаев), Одесской (361), Харьковской (343), Львовской (294) и Днепропетровской (273) областях.

За сутки протестировано: методом ПЦР – 33 878 человек, методом ИФА – 8 562 человека, экспресс-тестами – 32 991 человек.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 325 796 человек, из них 2 225 130 человек выздоровели, а 54 550 человек умерли.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

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Темы: Covid-2019коронавирусэпидемияМинздрав
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