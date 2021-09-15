Кількість скарг на порушення прав людини в Україні зросла на третину

За 8 місяців поточного року до уповноваженого Верховної Ради України з прав людини звернулося 41 566 осіб, що на 34% більше, ніж за аналогічний період у 2020 році.

Джерело: омбудсмен Людмила Денісова у Telegram

Деталі: Понад 80% осіб, які звертаються до Уповноваженого, працездатного віку і не належать до жодної соціальної категорії.

37 720 повідомлень стосуються порушень прав громадян. Це на 20% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

У третині повідомлень йдеться про порушення інформаційних прав громадян: на звернення до органів державної влади, одержання публічної інформації.

Зокрема, заявники скаржаться на те, що відповіді на звернення надаються з порушенням строків, встановлених законом, розгляд звернень здійснюється формально, порушується право ознайомлюватись з матеріалами перевірки за зверненням та інші.

Із майже 4 тисяч повідомлень про порушення економічних прав – третина стосувалася права на отримання якісних фінансових послуг.

Із 2,5 тисячі повідомлень про порушення права на повагу до гідності та невтручання в особисте життя понад 2 тисячі пов’язані з незаконною обробкою персональних даних осіб. 85% від них – про порушення прав колекторськими організаціями та фінансовими установами, які шляхом погроз та шантажу, поширення неправдивої інформації про особу та її персональних даних вимагають виплати боргу за кредитом чи позикою, як зі своїх клієнтів, так і їх поручителів.

Переважна більшість таких повідомлень надійшла в період до набрання чинності закону "Про захист прав споживачів при врегулюванні простроченої заборгованості". Це пов’язано зі зростанням активності банків та фінансових установ з метою встигнути повернути проблемні кредити та борги клієнтів напередодні вступу в дію цього закону.

Серед позитивних тенденцій відзначається зменшення на 40% у 2021 році у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року кількості повідомлень про порушення від осіб з інвалідністю.

На думку Денісової, це є наслідком впровадження Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року та скоординованих заходів органів державної влади та місцевого самоврядування, пов’язаних з її реалізацією.

Кількість звернень на телефон "гарячої лінії" уповноваженого зросла на 60%. Зокрема, за аналогічний період 2020 року було 7296 звернень, а вже цього року – 11 719.