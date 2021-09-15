Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кількість скарг на порушення прав людини в Україні зросла на третину

Середа, 15 вересня 2021, 09:47

За 8 місяців поточного року до уповноваженого Верховної Ради України з прав людини звернулося 41 566 осіб, що на 34% більше, ніж за аналогічний період у 2020 році.

Джерело: омбудсмен Людмила Денісова у Telegram 

Деталі: Понад 80% осіб, які звертаються до Уповноваженого, працездатного віку і не належать до жодної соціальної категорії.

37 720 повідомлень стосуються порушень прав громадян. Це на 20% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

У третині повідомлень йдеться про порушення інформаційних прав громадян: на звернення до органів державної влади, одержання публічної інформації. 

Зокрема, заявники скаржаться на те, що відповіді на звернення надаються з порушенням строків, встановлених законом, розгляд звернень здійснюється формально, порушується право ознайомлюватись з матеріалами перевірки за зверненням та інші.

 

Із майже 4 тисяч повідомлень про порушення економічних прав – третина стосувалася права на отримання якісних фінансових послуг. 

Із 2,5 тисячі повідомлень про порушення права на повагу до гідності та невтручання в особисте життя понад 2 тисячі пов’язані з незаконною обробкою персональних даних осіб. 85% від них – про порушення прав колекторськими організаціями та фінансовими установами, які шляхом погроз та шантажу, поширення неправдивої інформації про особу та її персональних даних вимагають виплати боргу за кредитом чи позикою, як зі своїх клієнтів, так і їх поручителів.

Переважна більшість таких повідомлень надійшла в період до набрання чинності закону "Про захист прав споживачів при врегулюванні простроченої заборгованості". Це пов’язано зі зростанням активності банків та фінансових установ з метою встигнути повернути проблемні кредити та борги клієнтів напередодні вступу в дію цього закону.

Серед позитивних тенденцій відзначається зменшення на 40% у 2021 році у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року кількості повідомлень про порушення від осіб з інвалідністю.

На думку Денісової, це є наслідком впровадження Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року та скоординованих заходів органів державної влади та місцевого самоврядування, пов’язаних з її реалізацією.

Кількість звернень на телефон "гарячої лінії" уповноваженого зросла на 60%. Зокрема, за аналогічний період 2020 року було 7296 звернень, а вже цього року – 11 719.

"Українська правда" у Threads

Теми: права людиниомбудсмен
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

Усі новини...
права людини
Зламали пальці і знищили документи: у Чечні жорстоко побили журналістку та адвоката
Омбудсман пояснила підлість РФ щодо викрадених українських дітей
ЄСПЛ визнав порушення Україною прав одностатевих пар
Останні новини
12:49
фотоПоліція Києва відкрила справу за фактом знищення дуба, посадженого у пам'ять про Романа Ратушного
12:45
США стверджують, що є спосіб конфіскації російських активів на користь України – ЗМІ
12:31
У США регулятор виявив порушення на заводі Moderna: як це пов'язано з вакцинами
12:27
Блокада кордону: в’їзду з Польщі до України чекають 2400 вантажівок
12:15
Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт
11:59
Фінляндія вилучила спільні з Росією потяги
11:41
фотоУ Німеччині знайшли 500-річну "табличку з прокляттям"
11:33
Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо
11:16
фотоТравма черепа і ноги: поліціянти Борисполя врятували хижого птаха канюка
11:12
відеоСпецпризначенці СБУ показали, як ганяють дронами російську піхоту
Усі новини...
Реклама: