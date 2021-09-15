Количество жалоб на нарушение прав человека в Украине выросло на треть

За 8 месяцев текущего года к уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека обратились 41 566 человек, что на 34% больше, чем за аналогичный период в 2020 году.

Источник: омбудсмен Людмила Денисова в Telegram

Детали: Более 80% лиц, которые обращающихся к Уполномоченному, трудоспособного возраста и не относятся ни к одной социальной категории.

37 720 сообщений касаются нарушений прав граждан. Это на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В трети сообщений говорится о нарушении информационных прав граждан: на обращение в органы государственной власти, получение публичной информации.

В частности, заявители жалуются на то, что ответы на обращения даются с нарушением сроков, установленных законом, рассмотрение обращений осуществляется формально, нарушается право знакомиться с материалами проверки по обращению и прочее.

Из почти 4 тысяч сообщений о нарушениях экономических прав – треть касалась права на получение качественных финансовых услуг.

Из 2,5 тысячи сообщений о нарушении права на уважение достоинства и невмешательство в личную жизнь более 2 тысяч связаны с незаконной обработкой персональных данных лиц. 85% из них – о нарушении прав коллекторскими организациями и финансовыми учреждениями, которые путем угроз и шантажа, распространения ложной информации о человеке и его персональных данных требуют выплаты долга по кредиту или займу, как со своих клиентов, так и их поручителей.

Подавляющее большинство таких сообщений поступило в период до вступления в силу закона "О защите прав потребителей при урегулировании просроченной задолженности" Это связано с ростом активности банков и финансовых учреждений с целью успеть вернуть проблемные кредиты и долги клиентов в преддверии вступления в действие этого закона.

Среди положительных тенденций отмечается уменьшение на 40% в 2021 году по сравнению с аналогичным периодом 2020 года количества сообщений о нарушениях от лиц с инвалидностью.

По мнению Денисовой, это является следствием внедрения Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства в Украине на период до 2030 года и скоординированных мер органов государственной власти и местного самоуправления, связанных с ее реализацией.

Количество обращений на телефон "горячей линии" уполномоченного выросла на 60%. В частности, за аналогичный период 2020 года было 7 296 обращений, а уже в этом году – 11 719.