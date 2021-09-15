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У Києві оновили меморіальну дошку Гонгадзе

Середа, 15 вересня 2021, 10:47
фото: FB Томіленка

У столиці на Хрещатику оновили меморіальну дошку пам’яті вбитого засновника "Української правди" Георгія‌ ‌Гонгадзе.

Джерело: Facebook-сторінка глави НСЖУ Сергія Томіленка, Facebook-сторінка громадського активіста Тиміша Мартиненка-Кушлянського

Пряма мова Томіленка: "У Києві на фасаді Національної спілки журналістів встановлено оновлену меморіальну дошку герою України, українському журналісту Георгію Гонгадзе.

Автор меморіальної дошки – скульптор Василь Маркуш. Перший варіант було відкрито рік тому, але скульптор увесь час думав над удосконаленням меморіалу".

Деталі: Відзначається, що скульптор погодив нову роботу із родиною журналіста, зокрема з дружиною Мирославою Гонгадзе.

Водночас, громадський активіст Мартиненко-Кушлянський написав у соцмережі, що меморіальну дошку Гонгадзе розбили. Активіст допустив, що над меморалом "попрацювали" вандали, водночас ця інформація не підтвердилася. 

Меморіал урочисто відкрили 16 вересня 2020-го.

16 вересня - річниця зникнення та вбивства журналіста у 2000-му році. Щорічно 16 вересня відзначається як День пам’яті Георгія Гонгадзе та усіх загиблих журналістів.

До
До оновлення
Facebook-сторінка Тиміша Мартиненка-Кушлянського

Нагадаємо: 

  • 16 вересня об 11:00 в ‌Іллінському‌ ‌сквері‌ ‌в‌ ‌Києві відбудеться ‌‌Акція‌ ‌пам’яті‌ ‌засновника "Української правди" Георгія‌ ‌Гонгадзе, приурочена‌ ‌до‌ ‌21-х‌ ‌роковин‌ його ‌вбивства‌.
Після
Після оновлення
Facebook-сторінка Тиміша Мартиненка-Кушлянського

Українська правда
Теми: ГонгадзеКиївполіція
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