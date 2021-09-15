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В Киеве обновили мемориальную доску Гонгадзе

Среда, 15 сентября 2021, 10:47
В Киеве обновили мемориальную доску Гонгадзе
фото: FB Томиленко

В столице на Крещатике обновили мемориальную доску памяти убитого основателя "Украинской правды" Георгия Гонгадзе.

Источник: Facebook-страница главы НСЖУ Сергея Томиленко, Facebook-страница общественного активиста Тимоша Мартыненко-Кушлянского

Прямая речь Томиленко: "В Киеве на фасаде Национального союза журналистов установлено обновленную мемориальную доску герою Украины, украинскому журналисту Георгию Гонгадзе.

Автор мемориальной доски - скульптор Василий Маркуш. Первый вариант был открыт год назад, но скульптор все время думал над совершенствованием мемориала".

Детали: Отмечается, что скульптор согласовал новую работу с семьей журналиста, в частности с его женой Мирославой Гонгадзе.

В то же время, общественный активист Мартыненко-Кушлянский написал в соцсети, что мемориальную доску Гонгадзе разбили. Активист допустил, что над меморалом "поработали" вандалы, но эта информация не подтвердилась.

Мемориал торжественно открыли 16 сентября 2020-го.

16 сентября - годовщина исчезновения и убийства журналиста в 2000 году. Ежегодно 16 сентября отмечается как День памяти Георгия Гонгадзе и всех погибших журналистов.

До
До обновления
фото: FACEBOOK-СТРАНИЦА Тимофея Мартыненко-Кушлянского

Напомним:

  • 16 сентября в 11:00 в Ильинском сквере в Киеве состоится акция памяти основателя "Украинской правды" Георгия Гонгадзе, приуроченная к 21-й годовщине его убийства.
 
После обновления 
фото: FACEBOOK-СТРАНИЦА Тимофея Мартыненко-Кушлянского

Украинская правда

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Темы: ГонгадзеКиевполиция
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