Чиновник Міноборони погорів на хабарі у $30 тиcяч - силовики викрили оборудку з землею

На хабарі в 30 тисяч доларів за укладання договору про будівництво викрили посадовця Міністерства оборони та посередника.

Джерело: Київська міська прокуратура

Деталі: За даними слідства, начальник Центрального територіального управління капітального будівництва Міноборони та посередник організували схему вимагання неправомірної вигоди з представника ТОВ.

За даними слідства, вони вимагали від представника товариства 30 тисяч доларів США за сприяння в прийнятті сесією селищної ради рішення про дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення в постійне користування земельної ділянки для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку у смт. Гостомель Київської області.

Також за ці кошти вони обіцяли надати в оренду іншу земельну ділянку в Гостомелі та укладення з Центральним територіальним управлінням капітального будівництва Міністерства оборони України договорів про капітальне будівництво на землях, що перебувають у віданні Міноборони, у тому числі на території військового містечка.

Вказано, що чоловіків затримано наразі вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру та застосування запобіжних заходів.

На цей час тривають невідкладні слідчі розшукові дії. Встановлюються інші учасники схеми.