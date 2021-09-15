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Чиновник Минобороны попался на взятке в $30 тиcяч - силовики разоблачили оборудку с землей

Среда, 15 сентября 2021, 10:59
все фото - столичной прокуратуры

На взятке в 30 тысяч долларов за заключение договора о строительстве разоблачили чиновника Министерства обороны и посредника.

Источник: Киевская городская прокуратура

По данным следствия, начальник Центрального территориального управления капитального строительства Минобороны и посредник организовали схему вымогательства неправомерной выгоды с представителя ООО.

По данным следствия, они требовали от представителя общества 30 тысяч долларов США за содействие в принятии сессией поселкового совета решения о разрешении на разработку проекта землеустройства по отводу в постоянное пользование земельного участка для строительства и обслуживания многоквартирного жилого дома в пгт. Гостомель Киевской области.

Также за эти средства они обещали предоставить в аренду другой земельный участок в Гостомеле и заключение с Центральным территориальным управлением капитального строительства Министерства обороны Украины договоров о капитальном строительстве на землях, находящихся в ведении Минобороны, в том числе на территории военного городка.

 

Указано, что мужчины задержаны, сейчас решается вопрос о сообщении о подозрении и применении мера пресечения.

 

В настоящее время продолжаются неотложные следственные розыскные действия. Устанавливаются другие участники схемы.

Украинская правда
Темы: взяткаМинобороныпрокуратураКиевская область
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