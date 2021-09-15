ПЦУ запустила мобільний додаток з молитвами і чатом зі священниками
Середа, 15 вересня 2021, 11:28
Православна Церква України запустила мобільний застосунок "Моя церква", у якому можна знайти найближчий храм, почитати церковні новини чи молитви і початитися зі священником.
Джерело: пресслужба ПЦУ, дані додатку
Деталі: Наразі у застосунку доступні 5 розділів:
- карта храмів (на момент запуску база налічує близько 5000 храмів ПЦУ);
- календар церковних свят та важливих подій;
- молитви;
- новини з життя церкви;
- особистий кабінет – де користувачі можуть не тільки персоналізувати застосунок, а й поспілкуватися на теми духовного життя через онлайн-чат зі священником.
На карті можна знайти адреси храмів, розклад богослужінь, інформацію про дату храмового свята і настоятеля церкви.
У календарі зазначені свята, інформація про те, в які дні треба тримати піст.
У молитвах є великий перелік ранкових і вечірніх молитов.
А у профілі користувача можна отримати духовну підтримку, поставивши питання священику, допомогти церкві (сторінка планує кілька способів перерахунку коштів на благодійність) чи залишити пропозиції щодо наповнення додатку.
Ірина Балачук, УП