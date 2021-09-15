ПЦУ запустила мобільний додаток з молитвами і чатом зі священниками

Фото зі сторінки ПЦУ у Facebook

Православна Церква України запустила мобільний застосунок "Моя церква", у якому можна знайти найближчий храм, почитати церковні новини чи молитви і початитися зі священником.

Джерело: пресслужба ПЦУ, дані додатку

Деталі: Наразі у застосунку доступні 5 розділів:

карта храмів (на момент запуску база налічує близько 5000 храмів ПЦУ);

календар церковних свят та важливих подій;

молитви;

новини з життя церкви;

особистий кабінет – де користувачі можуть не тільки персоналізувати застосунок, а й поспілкуватися на теми духовного життя через онлайн-чат зі священником.

скриншот з додатка

На карті можна знайти адреси храмів, розклад богослужінь, інформацію про дату храмового свята і настоятеля церкви.

скриншот з додатка

У календарі зазначені свята, інформація про те, в які дні треба тримати піст.

скриншот з додатка

У молитвах є великий перелік ранкових і вечірніх молитов.

А у профілі користувача можна отримати духовну підтримку, поставивши питання священику, допомогти церкві (сторінка планує кілька способів перерахунку коштів на благодійність) чи залишити пропозиції щодо наповнення додатку.