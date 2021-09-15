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ПЦУ запустила мобільний додаток з молитвами і чатом зі священниками

Середа, 15 вересня 2021, 11:28
Фото зі сторінки ПЦУ у Facebook

Православна Церква України запустила мобільний застосунок "Моя церква", у якому можна знайти найближчий храм, почитати церковні новини чи молитви і початитися зі священником.

Джерело: пресслужба ПЦУ, дані додатку

Деталі: Наразі у застосунку доступні 5 розділів:

  • карта храмів (на момент запуску база налічує близько 5000 храмів ПЦУ);
  • календар церковних свят та важливих подій;
  • молитви;
  • новини з життя церкви;
  • особистий кабінет – де користувачі можуть не тільки персоналізувати застосунок, а й поспілкуватися на теми духовного життя через онлайн-чат зі священником.
 
скриншот з додатка 

На карті можна знайти адреси храмів, розклад богослужінь, інформацію про дату храмового свята і настоятеля церкви. 

 
скриншот з додатка 

У календарі зазначені свята, інформація про те, в які дні треба тримати піст. 

 
скриншот з додатка 

У молитвах є великий перелік ранкових і вечірніх молитов.

А у профілі користувача можна отримати духовну підтримку, поставивши питання священику, допомогти церкві (сторінка планує кілька способів перерахунку коштів на благодійність) чи залишити пропозиції щодо наповнення додатку.

Ірина Балачук, УП
Теми: церкваінтернет
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