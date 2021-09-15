ПЦУ запустила мобильное приложение с молитвами и чатом со священниками
Православная Церковь Украина запустила мобильное приложение "Моя церковь", в котором можно найти ближайший храм, почитать церковные новости или молитвы и початиться со священником.
Источник: пресс-служба ПЦУ, данные приложения
Детали: Сейчас в приложении доступны 5 разделов:
- карта храмов (на момент запуска база насчитывает около 5000 храмов ПЦУ);
- календарь церковных праздников и важных событий;
- молитвы;
- новости из жизни церкви;
- личный кабинет – где пользователи могут не только персонализировать приложение, но и пообщаться на темы духовной жизни через онлайн-чат со священником.
На карте можно найти адреса храмов, расписание богослужений, информацию о дате праздника церкви и настоятеле храма.
В календаре указаны праздники, информация о том, в какие дни нужно поститься.
В молитвах есть большой перечень утренних и вечерних молитв.
А в профиле пользователя можно получить духовную поддержку, поставив вопрос священнику, помочь церкви (страница планирует несколько способов перечисления средств на благотворительность) или оставить предложения относительно наполнения приложения.