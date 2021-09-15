ПЦУ запустила мобильное приложение с молитвами и чатом со священниками

Фото со страницы ПЦУ в Facebook

Православная Церковь Украина запустила мобильное приложение "Моя церковь", в котором можно найти ближайший храм, почитать церковные новости или молитвы и початиться со священником.

Источник: пресс-служба ПЦУ, данные приложения

Детали: Сейчас в приложении доступны 5 разделов:

карта храмов (на момент запуска база насчитывает около 5000 храмов ПЦУ);

календарь церковных праздников и важных событий;

молитвы;

новости из жизни церкви;

личный кабинет – где пользователи могут не только персонализировать приложение, но и пообщаться на темы духовной жизни через онлайн-чат со священником.

Скриншот из приложения

На карте можно найти адреса храмов, расписание богослужений, информацию о дате праздника церкви и настоятеле храма.

Скриншот из приложения

В календаре указаны праздники, информация о том, в какие дни нужно поститься.

Скриншот из приложения

В молитвах есть большой перечень утренних и вечерних молитв.

А в профиле пользователя можно получить духовную поддержку, поставив вопрос священнику, помочь церкви (страница планирует несколько способов перечисления средств на благотворительность) или оставить предложения относительно наполнения приложения.