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ПЦУ запустила мобильное приложение с молитвами и чатом со священниками

Среда, 15 сентября 2021, 11:28
ПЦУ запустила мобильное приложение с молитвами и чатом со священниками
Фото со страницы ПЦУ в Facebook

Православная Церковь Украина запустила мобильное приложение "Моя церковь", в котором можно найти ближайший храм, почитать церковные новости или молитвы и початиться со священником.

Источник: пресс-служба ПЦУ, данные приложения

Детали: Сейчас в приложении доступны 5 разделов:

  • карта храмов (на момент запуска база насчитывает около 5000 храмов ПЦУ);
  • календарь церковных праздников и важных событий;
  • молитвы;
  • новости из жизни церкви;
  • личный кабинет – где пользователи могут не только персонализировать приложение, но и пообщаться на темы духовной жизни через онлайн-чат со священником.
 
Скриншот из приложения 

На карте можно найти адреса храмов, расписание богослужений, информацию о дате праздника церкви и настоятеле храма.

 
Скриншот из приложения 

В календаре указаны праздники, информация о том, в какие дни нужно поститься. 

 
Скриншот из приложения 

В молитвах есть большой перечень утренних и вечерних молитв.

А в профиле пользователя можно получить духовную поддержку, поставив вопрос священнику, помочь церкви (страница планирует несколько способов перечисления средств на благотворительность) или оставить предложения относительно наполнения приложения.  

Ирина Балачук, УП

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Темы: церковьинтернет
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