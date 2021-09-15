США можуть передати Україні батареї протиракетної оборони "Залізний купол" – Politico

Конгресмени пропонують адміністрації президента США Джо Байдена продати або передати Україні нові системи протиповітряної і протиракетної оборони.

Джерело: Politico, пресслужба ОП

Дослівно: "Дехто в Конгресі прагне включити поправку до законопроекту про оборону від 2022 року, яка змусить адміністрацію Байдена продати або передати Україні нові системи протиповітряної і протиракетної оборони, включаючи потенційну відправку батареї Iron Dome (Залізний купол)".

Деталі: У версію закону про оборонну політику США 2022 року Комітет палати представників у справах збройних сил включив поправку, яка вимагає від Пентагону подати в Конгрес звіт з викладенням варіантів потенційного продажу або передачі "існуючих систем" Україні.

Поправка була внесена конгресменом Скоттом Франкліном (штат Флорида) і прийнята двопартійним голосуванням.

Законопроект не визначає будь-яку конкретну систему, яку слід передати Україні, але співробітник Конгресу сказав журналістам, що швидше за все мова йде про дві армійські батареї "Залізний купол".

Армія США в 2019 році отримала дві батареї "Залізного купола", але досі не змогла інтегрувати в неї систему ПРО.

Крім того, у США вважають, що рішення про передачу Україні систем погіршить і без того напружені відносини з Москвою.

Повідомляється, що Вашингтон почув слова міністра оборони України Андрія Тарана про те, що Україна хотіла б витратити більше коштів на нові системи протиповітряної оборони.

Однак є питання щодо ефективності систем Iron Dome в Україні.

За словами директора програми досліджень Росії в центрі CNA Майкла Кофмана, "Iron Dome не буде ефективною на близькій відстані або на лінії розмежування, тому що ця система буде дуже швидко збита російськими ракетними системами залпового вогню".

Однак Кофман заявив, що система "може перехоплювати ракети більшої дальності, що дозволить батареї захищати критично важливий об'єкт або командний центр" на сході України.

Відзначається, що з моменту розгортання в Ізраїлі в 2011 році система, створена ізраїльською оборонною компанією Rafael в партнерстві з американською компанією Raytheon, зарекомендувала себе як один з найефективніших в світі засобів знищення ракет малої дальності.

Ізраїльські військові заявили, що Iron Dome збив близько 90% ракет, випущених по Ізраїлю за останні кілька років.

В офісі президента похизувалися, що це перші результати домовленостей, які були досягнуті під час візиту лідера України Володимира Зеленського до США.

Нагадаємо:

Сполучені Штати пообіцяли виділити до 60 мільйонів доларів військової допомоги Україні. Новий пакет буде включати більше протитанкових ракет Javelin.

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