США могут передать Украине батареи противоракетной обороны "Железный купол" – Politico

Конгрессмены предлагают администрации президента США Джо Байдена продать или передать Украине новые системы противовоздушной и противоракетной обороны.

Источник: Politico, пресс-служба ОП

Дословно: "Некоторые в Конгрессе стремятся включить поправку к законопроекту об обороне от 2022 года, которая заставит администрацию Байдена продать или передать Украине новые системы противовоздушной и противоракетной обороны, включая потенциальную отправку батареи Iron Dome (Железный купол)".

Детали: В версию закона об оборонной политике США 2022 года Комитет Палаты представителей по делам вооруженных сил включил поправку, требующую от Пентагона представления в Конгресс отчета с изложением вариантов потенциальной продажи или передачи "существующих систем" Украине.

Поправка была внесена конгрессменом Скоттом Франклином (штат Флорида) и принята двухпартийным голосованием.

Законопроект не определяет какую-либо конкретную систему, которую следует передать Украине, но сотрудник Конгресса сказал журналистам, что скорее всего речь идет о двух армейских батареях "Железный купол".

Армия США в 2019 году получила две батареи "Железного купола", но до сих пор не смогла интегрировать в нее систему ПРО.

Кроме того, в США считают, что решение о передаче Украине систем ухудшит и без того напряженные отношения с Москвой.

Сообщается, что Вашингтон услышал слова министра обороны Украины Андрея Тарана о том, что Украина хотела бы потратить больше средств на новые системы противовоздушной обороны.

Однако есть вопросы об эффективности системы Iron Dome в Украине.

По словам директора программы исследований России в центре CNA Майкла Кофмана, "Iron Dome не будет эффективна на близком расстоянии или на линии разграничения, потому что эта система будет очень быстро сбита российскими ракетными системами залпового огня".

Однако Кофман заявил, что система "может перехватывать ракеты большей дальности, что позволит батарее защищать критически важный объект или командный центр" на востоке Украины.

Отмечается, что с момента развертывания в Израиле в 2011 году система, созданная израильской оборонной компанией Rafael в партнерстве с американской компанией Raytheon, зарекомендовала себя как один из самых эффективных в мире средств уничтожения ракет малой дальности.

Израильские военные заявили, что Iron Dome сбил около 90% ракет, выпущенных по Израилю за последние несколько лет.

В офисе президента похвастались, что это первые результаты договоренностей, которые были достигнуты во время визита лидера Украины Владимира Зеленского в США.

Напомним:

Соединенные Штаты пообещали выделить до 60 млн долларов военной помощи Украине. Новый пакет будет включать больше противотанковых ракет Javelin.

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