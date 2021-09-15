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Дощ не порушить вересневу ідилію четверга - прогноз

Середа, 15 вересня 2021, 12:34

Найближчої доби в Україні очікується тепла погода без опадів.

Джерело: синоптикиня Наталка Діденко у Facebook

Деталі: 16 вересня найтеплішою буде західна частина України, де очікується +20, +25 градусів.

Найпрохолоднішим виявиться північний схід - Сумщина, Харківщина, +14, +18 градусів.

Загалом, завтра в Україні буде тепло, максимально протягом дня +16, +22 градуси, зазначає синоптикиня.

За словами Діденко, дощі поки що не наважуються порушувати вересневу красиву синоптичну ідилію - скрізь переважатиме суха погода.

 

У Києві четвер обіцяє сонце та тепло, до +19 градусів.

Пряма мова: "Дощів побільшає, а тепла поменшає поступово з суботи-неділі. Четвер усією бабиною силою триматиме для нас хорошу погоду".

Українська правда
Теми: погода
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