Дощ не порушить вересневу ідилію четверга - прогноз
Середа, 15 вересня 2021, 12:34
Найближчої доби в Україні очікується тепла погода без опадів.
Джерело: синоптикиня Наталка Діденко у Facebook
Деталі: 16 вересня найтеплішою буде західна частина України, де очікується +20, +25 градусів.
Найпрохолоднішим виявиться північний схід - Сумщина, Харківщина, +14, +18 градусів.
Загалом, завтра в Україні буде тепло, максимально протягом дня +16, +22 градуси, зазначає синоптикиня.
За словами Діденко, дощі поки що не наважуються порушувати вересневу красиву синоптичну ідилію - скрізь переважатиме суха погода.
У Києві четвер обіцяє сонце та тепло, до +19 градусів.
Пряма мова: "Дощів побільшає, а тепла поменшає поступово з суботи-неділі. Четвер усією бабиною силою триматиме для нас хорошу погоду".
Українська правда