Дождь не нарушит сентябрьскую идиллию четверга - прогноз

В ближайшие сутки в Украине ожидается теплая погода без осадков.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook

Детали: 16 сентября самой теплой будет западная часть Украины, где ожидается +20, +25 градусов.

Самым холодным окажется северо-восток - Сумщина, Харьковщина, +14, +18 градусов.

В целом, в четверг в Украине будет тепло, максимально в течение дня +16, +22 градусов, отмечает синоптик.

По словам Диденко, дожди пока не осмеливаются нарушать сентябрьскую красивую синоптическую идиллию - везде будет преобладать сухая погода.

В Киеве четверг обещает солнце и тепло, до +19 градусов.

Прямая речь: "Дождей станет больше, а тепла меньше постепенно с субботы-воскресенья. Четверг всей силой бабьего лета будет держать для нас хорошую погоду".