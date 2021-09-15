Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В київських автобусах будуть вимірювати температуру повітря

Середа, 15 вересня 2021, 12:58
В київських автобусах будуть вимірювати температуру повітря

У Києві запроваджують контроль температурного режиму в салонах громадських автобусів.

Джерело: повідомлення КМДА

Деталі: Вказується, що Комунальна служба перевезень за останній місяць придбала термометри і отримала на них сертифікати калібрування від ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ", що дозволить інспекторам підприємства "отримувати надійний юридичний механізм фіксації перевищення граничної температури влітку і надмірного холоду в салоні – взимку".

Показники цих термометрів будуть мати силу юридичного доказу, кажуть в КМДА.

Передісторія:

  • 2 липня громадський транспорт Києва почав повністю працювати без кондукторів, їх частково переведуть на посаду контролерів.

"Українська правда" у Threads

Теми: транспортКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

Усі новини...
транспорт
Надпотужний шторм у Нідерландах: скасовані сотні авіарейсів, паралізований рух транспорту
Укрзалізниця у липні ремонтуватиме колію на Прикарпатті: як зміниться рух поїздів
Мінвідновлення розпочало запуск нового маршруту Kyiv City Express
Останні новини
12:49
фотоПоліція Києва відкрила справу за фактом знищення дуба, посадженого у пам'ять про Романа Ратушного
12:45
США стверджують, що є спосіб конфіскації російських активів на користь України – ЗМІ
12:31
У США регулятор виявив порушення на заводі Moderna: як це пов'язано з вакцинами
12:27
Блокада кордону: в’їзду з Польщі до України чекають 2400 вантажівок
12:15
Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт
11:59
Фінляндія вилучила спільні з Росією потяги
11:41
фотоУ Німеччині знайшли 500-річну "табличку з прокляттям"
11:33
Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо
11:16
фотоТравма черепа і ноги: поліціянти Борисполя врятували хижого птаха канюка
11:12
відеоСпецпризначенці СБУ показали, як ганяють дронами російську піхоту
Усі новини...
Реклама: