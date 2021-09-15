В київських автобусах будуть вимірювати температуру повітря

У Києві запроваджують контроль температурного режиму в салонах громадських автобусів.

Джерело: повідомлення КМДА

Деталі: Вказується, що Комунальна служба перевезень за останній місяць придбала термометри і отримала на них сертифікати калібрування від ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ", що дозволить інспекторам підприємства "отримувати надійний юридичний механізм фіксації перевищення граничної температури влітку і надмірного холоду в салоні – взимку".

Показники цих термометрів будуть мати силу юридичного доказу, кажуть в КМДА.

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