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В київських автобусах будуть вимірювати температуру повітря

Середа, 15 вересня 2021, 12:58

У Києві запроваджують контроль температурного режиму в салонах громадських автобусів.

Джерело: повідомлення КМДА

Деталі: Вказується, що Комунальна служба перевезень за останній місяць придбала термометри і отримала на них сертифікати калібрування від ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ", що дозволить інспекторам підприємства "отримувати надійний юридичний механізм фіксації перевищення граничної температури влітку і надмірного холоду в салоні – взимку".

Показники цих термометрів будуть мати силу юридичного доказу, кажуть в КМДА.

Передісторія:

  • 2 липня громадський транспорт Києва почав повністю працювати без кондукторів, їх частково переведуть на посаду контролерів.

Теми: транспортКиїв
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