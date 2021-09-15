В київських автобусах будуть вимірювати температуру повітря
Середа, 15 вересня 2021, 12:58
У Києві запроваджують контроль температурного режиму в салонах громадських автобусів.
Джерело: повідомлення КМДА
Деталі: Вказується, що Комунальна служба перевезень за останній місяць придбала термометри і отримала на них сертифікати калібрування від ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ", що дозволить інспекторам підприємства "отримувати надійний юридичний механізм фіксації перевищення граничної температури влітку і надмірного холоду в салоні – взимку".
Показники цих термометрів будуть мати силу юридичного доказу, кажуть в КМДА.
Передісторія:
- 2 липня громадський транспорт Києва почав повністю працювати без кондукторів, їх частково переведуть на посаду контролерів.