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В киевских автобусах будут измерять температуру воздуха

Среда, 15 сентября 2021, 12:58
В киевских автобусах будут измерять температуру воздуха

В Киеве вводят контроль температурного режима в салонах общественных автобусов.

Источник: сообщение КГГА

Детали: Указывается, что Коммунальная служба перевозок за последний месяц приобрела термометры и получила на них сертификаты калибровки от ГП "Укрметртестстандарт", что позволит инспекторам предприятия "получать надежный юридический механизм фиксации превышения предельной температуры летом и чрезмерного холода в салоне - зимой".

Показатели этих термометров будут иметь силу юридического доказательства, говорят в КГГА.

Предыстория:

  • 2 июля общественный транспорт Киева начал полностью работать без кондукторов, их частично переведут на должность контролеров.

Украинская правда

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Темы: транспортКиев
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