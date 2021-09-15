В киевских автобусах будут измерять температуру воздуха

В Киеве вводят контроль температурного режима в салонах общественных автобусов.

Источник: сообщение КГГА

Детали: Указывается, что Коммунальная служба перевозок за последний месяц приобрела термометры и получила на них сертификаты калибровки от ГП "Укрметртестстандарт", что позволит инспекторам предприятия "получать надежный юридический механизм фиксации превышения предельной температуры летом и чрезмерного холода в салоне - зимой".

Показатели этих термометров будут иметь силу юридического доказательства, говорят в КГГА.

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