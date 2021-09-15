Відомі журналісти-розслідувачі припинили роботу в РФ
Через загрозу журналістам Центр досліджень корупції та організованої злочинності припиняє роботу в Росії.
Джерело: сайт OCCRP
Головний редактор OCCRP Дрю Салліван: "Зараз наша робота в Росії може принести місцевим журналістам більше шкоди, ніж користі. Це не означає, що ми припинимо писати про масштабну корупцію в цій країні. Просто ми розуміємо, що уряд, за своїм звичаєм, каратиме своїх же громадян за співпрацю з нами".
Деталі: При цьому в OCCRP запевнили, що продовжать випускати розслідування про Росію: "Російський уряд - великий гравець, який активно поширює корупцію і дезінформацію, регіонально і на міжнародному рівні, і намагається дестабілізувати інші країни. Ми не будемо це замовчувати".
OCCRP запропонував російським співробітникам переїхати в інші країни. Тим, хто відмовився, виплатили кошти і допомогли з пошуком нової роботи.
Відзначається, що за останній місяць більшість російських партнерів OCCRP внесли в список "іноземних агентів" або "небажаних організацій".
Ті, хто отримав такий статус, повинні дотримуватися жорстких вимог, а деякі вирішили закритися.