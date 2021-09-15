Известные журналисты-расследователи прекратили работу в РФ

Из-за угрозы журналистам Центр исследований коррупции и организованной преступности прекращает работу в России.

Источник: сайт OCCRP

Главный редактор OCCRP Дрю Салливан: "Сейчас наша работа в России может принести местным журналистам больше вреда, чем пользы. Это не значит, что мы прекратим писать о масштабной коррупции в этой стране. Просто мы понимаем, что правительство, по своему обыкновению, будет наказывать своих же граждан за сотрудничество с нами".

Детали: При этом в OCCRP заверили, что продолжат выпускать расследования о России: "Российское правительство – крупный игрок, который активно распространяет коррупцию и дезинформацию, регионально и на международном уровне, и пытается дестабилизировать другие страны. Мы не будем это замалчивать".

OCCRP предложил российским сотрудникам переехать в другие страны. Тем, кто отказался, выплатили выходное пособие и помогли с поиском новой работы.

Отмечается, что за последний месяц большинство российских партнеров OCCRP внесли в список "иностранных агентов" или "нежелательных организаций".

Получившие такой статус СМИ должны соблюдать жесткие требования, которые мешают работать. Многие вынуждены закрыться.