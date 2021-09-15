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У Швеції засудили до 3 років консультанта автокомпаній, звинуваченого в шпигунстві для РФ

Середа, 15 вересня 2021, 13:42

Окружний суд Гетеборга визнав винним 47-річного консультанта автомобільних компаній Volvo і Scania у шпигунстві на користь Росії та засудив його до 3 років позбавлення волі. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SVT.

Це перший за 18 років процес у Швеції за звинуваченнями у шпигунстві. Слухання проходили частково за закритими дверима.

Суд встановив, що консультант передавав представнику російської розвідки торгові секрети компанії Scania, "повністю усвідомлюючи, що від цього виграє Росія", але виправдав його у частині, що стосувалась видачі інформації про Volvo.

"Це виправдане покарання за те, що він скоїв, і можливу завдану шкоду. Прокурори просили про 4 роки з розрахунку, що його визнали би винним і в частині щодо Volvo", - зазначив представник суду Матс Хагелін. 

Нагадаємо, чоловіка затримали у лютому 2019 року в ресторані у центрі Стокгольма, коли він зустрічався зі співробітником російської розвідки, який, за даними поліції, діяв під дипломатичним прикриттям. 

В лютому 2021 року йому висунули звинувачення у розкритті інформації за винагороду про компанії, на які він працював - Volvo Cars в Гетеборзі та Scania CV в Седертельє. Консультанта звинуватили у тому, що він без відома компаній копіював матеріали зі свого робочого комп’ютера на власний та на USB-носії і за гроші передавав співробітнику російської розвідки. Звинувачення називає ці дії нелегальною розвідувальною діяльністю проти інтересів Швеції, що можуть зашкодити безпеці. 

Чоловік продовжує заперечувати свою провину. 

Ще у 2019 році Associated Press з посиланням на свої джерела повідомляло, що росіянином, який спілкувався зі шведом, був Євгеній Умеренко. Тоді він працював у посольстві РФ і виїхав зі Швеції через три тижні після затримання консультанта. 

Як випливає з публікації Associated Press, обвинуваченого звати Крістіан Дмитрієвський і до отримання громадянства Швеції він був громадянином Росії.

Теми: ШвеціяРосія
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