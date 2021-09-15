Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Швеции осудили на три года консультанта автокомпаний, обвиняемого в шпионаже на РФ

Среда, 15 сентября 2021, 13:42

Окружной суд Гетеборга признал 47-летнего консультанта автомобильных компаний Volvo и Scania виновным в шпионаже в пользу России и приговорил его к трем годам лишения свободы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SVT.

Это первый за 18 лет процесс в Швеции по обвинению в шпионаже. Слушания проходили частично за закрытыми дверями.

Суд установил, что консультант передавал представителю российской разведки торговые секреты компании Scania, "полностью осознавая, что от этого выиграет Россия", но оправдал его в части, которая касалась выдачи информации о Volvo.

"Это оправданное наказание за то, что он совершил, и возможный причиненный ущерб. Прокуроры просили четыре года из расчета, что его признали бы виновным и в части, касающейся Volvo", - отметил представитель суда Матс Хагелин.

Напомним, мужчину задержали в феврале 2019 года в ресторане в центре Стокгольма, когда он встречался с сотрудником российской разведки, который, по данным полиции, действовал под дипломатическим прикрытием.

В феврале 2021 года ему было предъявлено обвинение в раскрытии информации за вознаграждение о компаниях, на которые он работал - Volvo Cars в Гетеборге и Scania CV в Сёдертелье. Консультанта обвинили в том, что он без ведома компаний копировал материалы со своего рабочего компьютера на собственный и на USB-носители и за деньги передавал сотруднику российской разведки. Обвинение называет эти действия нелегальной разведывательной деятельностью против интересов Швеции, которые могут повредить безопасности.

Мужчина продолжает отрицать свою вину.

Еще в 2019 году Associated Press со ссылкой на свои источники сообщало, что россиянином, который общался со шведом, был Евгений Умеренко. Тогда он работал в посольстве РФ и уехал из Швеции через три недели после задержания консультанта.

Как следует из публикации Associated Press, обвиняемого зовут Кристиан Дмитриевский и до получения гражданства Швеции он был гражданином России.

Темы: ШвецияРосcия
powered by lun.ua
Главное сегодня

Ситуация все хуже: 5 744 больных и 101 умерший от COVID в Украине за сутки

Главные новости среды и ночи: взрыв в Днепре, SpaceX

Макрон: Французские силы убили лидера ИГИЛ в Великой Сахаре

Начался первый туристический космический полет SpaceX

Для противодействия Китаю: США, Британия и Австралия создали военный альянс

Новости 15 сентября: детали дела смерти Чорновила, "церковь в смартфоне"

Все новости...
Швеция
В Швеции супругам не позволили назвать ребенка Владимир Путин
В Швеции осудили на два года мужчину, который держал 800 рептилий и подпольно торговал ими
Премьер Швеции и министр обороны приедут в Киев на саммит Крымской платформы
Последние новости
09:25
В Киеве за 2000 евро подделывали документы для «карты поляка» – прокуратура
09:09
В последний день работы скандальная ГАСИ разрешила строить городок на территории киевского университета
08:43
5 миллионов украинцев полностью привиты против COVID
08:29
Ситуация все хуже: 5 744 больных и 101 умерший от COVID в Украине за сутки
08:09
Развели костер и случился взрыв: в Карпатах 2 человека погибли, 4 получили травмы
08:00
Главные новости среды и ночи: взрыв в Днепре, SpaceX
07:53
На Донбассе оккупанты трижды нарушали "тишину", без потерь
07:30
"Шэньчжоу-12" отделился от космической станции Китая для возвращения на Землю
07:00
Украина — третья в Европе по суточной смертности от COVID-19
06:13
Moderna: Со временем защита от вакцины слабеет
Все новости...