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У центрі Львова горів будинок-пам'ятка, де розташована наукова бібліотека

Середа, 15 вересня 2021, 14:27
фото: zaxid.net

На вулиці Князя Романа у центрі Львова загорілося горище чотириповерхового будинку, який є пам’яткою архітектури місцевого значення.

Джерело: Zaxid.net

Джерело: Пожежа виникла у середу, 15 вересня, у наріжному будинку на розі вул. Князя Романа та Нижанківського. За попередньою інформацією, пожежа трапилася на останньому поверсі житлового будинку. На місці працюють рятувальники. Наразі рух на вулиці повністю перекрили.

Попередня причина пожежі не відома, постраждалих немає.

У ДСПС повідомили, що повідомлення про пожежу надійшло о 12:16, її локалізували о 13:18 та о 13:35 ліквідували.

За інформацією ZAXID.NET, пожежа виникла в помешканні, що належить директору Львівської галереї мистецтв Тарасу Возняку.

 

Дослівно: Будинок є пам’яткою архітектури місцевого значення. Його збудували у 1911 році за проєктом архітектора Людвіка Теуша. У міжвоєнний період у будинку було фотоательє Oleografia Міколяша і Межецької, у 1920-1925 рр. тут діяло архітектурно-будівельне бюро фірми Альфреда Захаревича і Євгена Червінського.

Зараз на першому поверсі розміщений відділ мистецької літератури Львівської державної обласної універсальної наукової бібліотеки та дитяча бібліотека-філія №13, а на верхніх поверхах розташовані житлові квартири.

Теми: Львівпожежа
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