В центре Львова горел дом-памятник, где находится научная библиотека

На улице Князя Романа в центре Львова загорелся чердак четырехэтажного дома, который является памятником архитектуры местного значения.

Источник: Zaxid.net

Источник: Пожар возник в среду, 15 сентября, в угловом доме на углу ул. Князя Романа и Нижанковского. По предварительной информации, пожар случился на последнем этаже жилого дома. На месте работают спасатели. Сейчас движение на улице полностью перекрыли.

Предварительная причина пожара не известна, пострадавших нет.

В ДСПС сообщили, что сообщение о пожаре поступило в 12:16, его локализовали в 13:18 и в 13:35 ликвидировали.

Дословно: Дом является памятником архитектуры местного значения. Его построили в 1911 году по проекту архитектора Людвика Теуша. В межвоенный период в доме было фотоателье Oleografia Миколяша и Межецкой, в 1920-1925 гг. Здесь действовало архитектурно-строительное бюро фирмы Альфреда Захаревича и Евгения Червинского.

Сейчас на первом этаже расположен отдел художественной литературы Львовской государственной областной универсальной научной библиотеки и детская библиотека-филиал №13, а на верхних этажах расположены жилые квартиры.