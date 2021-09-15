Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ФСБ РФ назвала Меджліс "основним провідником української реваншистської політики"

Середа, 15 вересня 2021, 14:39
ФСБ РФ назвала Меджліс основним провідником української реваншистської політики

ФСБ РФ заявила про зв'язок визнаного екстремістським і забороненого в Росії об'єднання "Меджліс кримськотатарського народу" з українськими спецслужбами.

Джерело: російське видання Коммерсантъ, РИА "Новости"

Деталі: ФСБ РФ стверджує, що розвідка України за допомогою "Меджлісу" готувала в Криму протестні акції кримських татар.

Інформацію про нібито зв'язок "Меджлісу" з Києвом ФСБ нібито отримала в рамках розслідування кримінальної справи щодо трьох кримчан, обвинувачених в підриві газопроводу в селі Перевальне в окупованому РФ Криму.

Російська спецслужба також назвала "Меджліс" "основним провідником української реваншистської політики і модератором протестних і сепаратистських проявів".

ФСБ вважає, що спроби припинення діяльності організації в Росії "позиціонуються зарубіжними ЗМІ як "цілеспрямовані дії російської влади, спрямовані на обмеження прав кримськотатарського народу і його геноцид"".

Організаторами підриву газопроводу в окупованому Криму ФСБ назвала чотирьох осіб. У їх числі: Риза Яг'я-Веліулаєв, як вважає ФСБ, "ймовірний агент ГУР, який втік з Криму після зірваної терористичної акції в серпні 2016 року"; Максим Мартинюк якого називають співробітником військової розвідки України і його нібито начальник, керівник оперативної служби "Таврія" Віктор Зелінський; начальник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов.

Підрив ділянки газопроводу в Перевальному стався 23 серпня. Через два тижні за підозрою в скоєнні диверсії були затримані Асан і Азіз Ахтемови яких ФСБ вважає виконавцями підриву, і Нарімана Джеляла, який нібито виступав посередником. За версією російського слідства, в червні брати Ахтемові за дорученням одного з керівників "Меджлісу" виїжджали в Україну, де "співробітники ГУР Міноборони України навчили їх азам мінно-вибухової справи". Трьох затриманих відправили в СІЗО.

Довідково: Меджлі́с кримськотатарського народу - представницький орган кримських татар, подібний до парламенту. Згідно зі статутом, метою Меджлісу є подолання наслідків геноциду вчиненого проти кримських татар радянською владою, відновлення прав і національно-теріторіальне самовизначення.

Кримські татари та Меджліс опиралися російській окупації в 2014 році. Меджліс зібрав багатотисячний мітинг 26 лютого 2014 року під стінами парламенту Криму.

У 2016 році російська влада заборонила Меджліс кримськотатарського народу.

"Українська правда" у Threads

Теми: Росіяпропагандакримські татари
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

Усі новини...
Росія
Зеленський: Весь світ зацікавлений, щоби працював "зерновий коридор"
Омбудсмен: Україна повернула тіла загиблих в Оленівці, більшість з них – ідентифіковані
Коломойський вступає у судову справу на боці росіянина-олігарха щодо конфіскації активів VS Energy
Останні новини
12:49
фотоПоліція Києва відкрила справу за фактом знищення дуба, посадженого у пам'ять про Романа Ратушного
12:45
США стверджують, що є спосіб конфіскації російських активів на користь України – ЗМІ
12:31
У США регулятор виявив порушення на заводі Moderna: як це пов'язано з вакцинами
12:27
Блокада кордону: в’їзду з Польщі до України чекають 2400 вантажівок
12:15
Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт
11:59
Фінляндія вилучила спільні з Росією потяги
11:41
фотоУ Німеччині знайшли 500-річну "табличку з прокляттям"
11:33
Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо
11:16
фотоТравма черепа і ноги: поліціянти Борисполя врятували хижого птаха канюка
11:12
відеоСпецпризначенці СБУ показали, як ганяють дронами російську піхоту
Усі новини...
Реклама: