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ФСБ РФ назвала Меджліс "основним провідником української реваншистської політики"

Середа, 15 вересня 2021, 14:39

ФСБ РФ заявила про зв'язок визнаного екстремістським і забороненого в Росії об'єднання "Меджліс кримськотатарського народу" з українськими спецслужбами.

Джерело: російське видання Коммерсантъ, РИА "Новости"

Деталі: ФСБ РФ стверджує, що розвідка України за допомогою "Меджлісу" готувала в Криму протестні акції кримських татар.

Інформацію про нібито зв'язок "Меджлісу" з Києвом ФСБ нібито отримала в рамках розслідування кримінальної справи щодо трьох кримчан, обвинувачених в підриві газопроводу в селі Перевальне в окупованому РФ Криму.

Російська спецслужба також назвала "Меджліс" "основним провідником української реваншистської політики і модератором протестних і сепаратистських проявів".

ФСБ вважає, що спроби припинення діяльності організації в Росії "позиціонуються зарубіжними ЗМІ як "цілеспрямовані дії російської влади, спрямовані на обмеження прав кримськотатарського народу і його геноцид"".

Організаторами підриву газопроводу в окупованому Криму ФСБ назвала чотирьох осіб. У їх числі: Риза Яг'я-Веліулаєв, як вважає ФСБ, "ймовірний агент ГУР, який втік з Криму після зірваної терористичної акції в серпні 2016 року"; Максим Мартинюк якого називають співробітником військової розвідки України і його нібито начальник, керівник оперативної служби "Таврія" Віктор Зелінський; начальник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов.

Підрив ділянки газопроводу в Перевальному стався 23 серпня. Через два тижні за підозрою в скоєнні диверсії були затримані Асан і Азіз Ахтемови яких ФСБ вважає виконавцями підриву, і Нарімана Джеляла, який нібито виступав посередником. За версією російського слідства, в червні брати Ахтемові за дорученням одного з керівників "Меджлісу" виїжджали в Україну, де "співробітники ГУР Міноборони України навчили їх азам мінно-вибухової справи". Трьох затриманих відправили в СІЗО.

Довідково: Меджлі́с кримськотатарського народу - представницький орган кримських татар, подібний до парламенту. Згідно зі статутом, метою Меджлісу є подолання наслідків геноциду вчиненого проти кримських татар радянською владою, відновлення прав і національно-теріторіальне самовизначення.

Кримські татари та Меджліс опиралися російській окупації в 2014 році. Меджліс зібрав багатотисячний мітинг 26 лютого 2014 року під стінами парламенту Криму.

У 2016 році російська влада заборонила Меджліс кримськотатарського народу.

Теми: Росіяпропагандакримські татари
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