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ФСБ РФ назвала Меджлис "основным проводником украинской реваншистской политики"

Среда, 15 сентября 2021, 14:39

ФСБ РФ заявила о связи признанного экстремистским и запрещенного в России объединения "Меджлис крымскотатарского народа" с украинскими спецслужбами.

Источник: российское издание Коммерсантъ, РИА "Новости"

Детали: ФСБ РФ утверждает, что разведка Украины с помощью "Меджлиса" готовила в Крыму протестные акции крымских татар.

Информацию о предполагаемой связи "Меджлиса" с Киевом ФСБ якобы получила в рамках расследования уголовного дела в отношении троих крымчан, обвиняемых в подрыве газопровода в селе Перевальное в оккупированном РФ Крыму.

Российская спецслужба также назвала "Меджлис" "основным проводником украинской реваншистской политики и модератором протестных и сепаратистских проявлений".

ФСБ считает, что попытки пресечения деятельности организации в России "позиционируются зарубежными СМИ как "целенаправленные действия российских властей, направленные на ущемление прав крымскотатарского народа и его геноцид"".

Организаторами подрыва газопровода в окупированном Крыму ФСБ назвала четырех человек. В их числе: Риза Ягьяев-Велиулаев, "предполагаемый агент ГУР, сбежавший из Крыма после сорванной террористической акции в августе 2016 года"; Максим Мартынюк которого называют сотрудником военной разведки Украины и его якобы начальник, руководитель оперативной службы "Таврия" Виктор Зелинский; начальник Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов.

Подрыв участка газопровода в Перевальном произошел 23 августа. Две недели спустя по подозрению в совершении диверсии были задержаны Асан и Азиз Ахтемовы которых ФСБ считает исполнителями подрыва, и якобы выступавший посредником Нариман Джелялов. По версии российского следствия, в июне братья Ахтемовы по поручению одного из руководителей "Меджлиса" выезжали в Украину, где "сотрудники ГУР Минобороны Украины обучили их азам минно-взрывного дела". Троих задержанных отправили в СИЗО.

Справка: Меджлис крымскотатарского народа - представительный орган крымских татар, подобный парламенту. Согласно уставу, целью Меджлиса является преодоление последствий геноцида совершенного против крымских татар советской властью, восстановление прав и национально-территориальное самоопределение.

Крымские татары и Меджлис опирались российской оккупации в 2014 году. Меджлис собрал многотысячный митинг 26 февраля 2014 года под стенами парламента Крыма.

В 2016 году российские власти запретили Меджлис крымскотатарского народа.

Темы: Росcияпропагандакрымские татары
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