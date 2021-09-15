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В останньому фінзвіті "Слуга народу" вказала більше півтисячі своїх донорів

Середа, 15 вересня 2021, 14:44
В останньому фінзвіті Слуга народу вказала більше півтисячі своїх донорів

Перед місцевими виборами у 2020 році партію "Слуга народу" і її осередки профінансувало 578 фізосіб та компаній, що у 40 разів менше ніж кандидатів у депутати, яких партія у вересні 2020 року висунула до місцевих рад.

Джерело: Громадський рух ЧЕСНО, який проаналізував фінансовий звіт партії "Слуга народу"

Деталі: Члени громадського руху, зокрема проаналізували фінзвіт партії за 3 кварталі 2020 року. 578 фізосіб та компаній, що профінансували за цей час партію - це майже в 6 разів більше ніж кількість донорів партії за весь 2019 рік.

Партія висунула тоді до місцевих рад понад 23 тисячі кандидатів, а це означає, що на 40 кандидатів від "слуг" припадає всього 1 донор. В окремих осередків таке співвідношення ще гірше й 1 донор припадає на кілька сотень кандидатів.

Дослівно: "Згідно з моніторингом ЧЕСНО Центральний офіс "Слуги народу", як і осередки цієї партії, не проводили публічних фандрейзингових кампаній напередодні та під час місцевих виборів  у 2020-му році.

Загалом у 3 кварталі 2020 "Слуга народу" зібрала 107 мільйонів гривень з яких більше 90 мільйонів це внески фізичних осіб (555 донорів). Ще 17 мільйонів надійшло від бізнесу (23 компанії).

Новостворені осередки партії обрали різні стратегії залучення коштів - частину з них фінансував виключно бізнес, а частину лише фізичні особи. Типовим для всіх осередків є незначна кількість донорів. Дві третини регіональних осередків мали менше 20 донорів. Вирізняються лише Вінницький та Черкаський осередки "Слуги народу" які мали 95 та 147 донорів, відповідно".                     

Передісторія:

  • Звітування політичних партій заблоковано вже понад рік.
  • У березні 2020 року народні депутати підтримали низку змін які декларувалися як такі, що спрямовані на боротьбу з наслідками пандемії. Втім, поруч із короткостроковими послабленнями для бізнесу парламентарі внесли зміни, якими дозволили партіям не подавати квартальної фінзвітності аж до завершення карантину.
  • Серед парламентських партій лише "Слуга народу" подала звіт за 3 квартал 2020 року. "Найсвіжіші" звіти "Європейської солідарності", "Батьківщини", ОПЗЖ, "Голосу", "Пропозиції", партії "За майбутнє" та багатьох інших це звіти за 1 та 2 квартали 2020 року.

"Українська правда" у Threads

Теми: Слуга народу
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