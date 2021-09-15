В последнем финотчете "Слуга народа" указала более полутысячи своих доноров

Перед местными выборами в 2020 году партию "Слуга народа" и ее ячейки профинансировало 578 физлиц и компаний, что в 40 раз меньше чем кандидатов в депутаты, которых партия в сентябре 2020 году выдвинули в местные советы.

Источник: Общественное движение ЧЕСНО, который проанализировал финансовый отчет партии "Слуга народа"

Детали: Члены общественного движения проанализировали финотчет партии за 3 квартале 2020 года. 578 физлиц и компаний, профинансировавших за это время партию - это почти в 6 раз больше чем количество доноров партии за весь 2019 год.

Партия выдвинула тогда в местные советы более 23 тысяч кандидатов, а это значит, что на 40 кандидатов от "слуг" приходится всего 1 донор. У отдельных ячеек такое соотношение еще хуже и 1 донор приходится на несколько сотен кандидатов.

Дословно: "Согласно мониторингу ЧЕСНО Центральный офис "Слуги народа", как и ячейки этой партии, не проводили публичных фандрейзинговых кампаний накануне и во время местных выборов в 2020 году.

Всего в 3 квартале 2020 "Слуга народа" собрала 107 млн гривен из которых более 90 млн это вклады физических лиц (555 доноров). Еще 17 млн поступило от бизнеса (23 компании).

Новосозданные ячейки партии выбрали разные стратегии привлечения средств - часть из них финансировал исключительно бизнес, а часть только физические лица.

Типичным для всех ячеек является незначительное количество доноров. Две трети региональных ячеек имели менее 20 доноров. Отличаются лишь Винницкая и Черкасская ячейки "Слуги народа" которые имели 95 и 147 доноров, соответственно".

Предыстория:

Отчетности политических партий заблокировано уже больше года.

В марте 2020 народные депутаты поддержали ряд изменений которые декларировались как такие, которые направлены на борьбу с последствиями пандемии. Впрочем, рядом с краткосрочными послаблениями для бизнеса парламентарии внесли изменения, которыми разрешили партиям не подавать квартальные финотчетности до завершения карантина.

Среди парламентских партий только "Слуга народа" представила отчет за 3 квартал 2020 года. "Свежие" отчеты "Европейской солидарности", "Батькивщины", ОПЗЖ, "Голоса", "Пропозиции", партии "За майбутне" и многих других это отчеты за 1 и 2 кварталы 2020 года.