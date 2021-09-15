Білорусь заявила, що її прикордонний знак обстріляли з України

Прикордонний комітет Білорусі заявив, що білоруський прикордонний знак обстріляли з території України.

Джерело: сайт прикордонного комітету Білорусі

Дослівно: "Білоруський прикордонний знак обстріляли з території України. Інцидент стався 11 вересня на ділянці Пінського прикордонного загону".

Деталі: Повідомляється, що під час огляду прикордонного знака прикордонники застави "Сваринь" виявили пошкодження прикордонного стовпа і щитка із зображенням герба Білорусі у вигляді пробоїн від дробу.

Прикордонники Білорусі вважають, що знак, імовірно, пошкодили пострілом з мисливської рушниці.

Повідомляється, що "результати проведеної зустрічі з українською стороною показали, що постріли робилися з території України". За даним фактом проводиться розслідування.

Українська правда звернулася по коментар до Державної прикордонної служби України.