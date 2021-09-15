Беларусь заявила, что ее пограничный знак обстреляли из Украины
Пограничный комитет Беларуси заявил, что белорусский пограничный знак обстреляли с территории Украины.
Источник: сайт Погранкомитета Беларуси
Дословно: "Белорусский погранзнак обстреляли с территории Украины. Инцидент произошёл 11 сентября на участке Пинского пограничного отряда".
Детали: Сообщается, что при осмотре погранзнака пограничники заставы "Сварынь" обнаружили повреждения пограничного столба и щитка с изображением герба Беларуси в виде пробоин от дроби.
Пограничники Беларуси считают, что знак, предположительно, повредили выстрелом из охотничьего ружья.
Сообщается, что "результаты проведённой встречи с украинской стороной показали, что выстрелы производились с территории Украины". По данному факту проводится разбирательство.
Украинская правда обратилась за комментарием к Государственной пограничной службе Украины.