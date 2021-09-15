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Беларусь заявила, что ее пограничный знак обстреляли из Украины

Среда, 15 сентября 2021, 15:20
Беларусь заявила, что ее пограничный знак обстреляли из Украины
Фото gpk.gov.by

Пограничный комитет Беларуси заявил, что белорусский пограничный знак обстреляли с территории Украины.

Источник: сайт Погранкомитета Беларуси

Дословно: "Белорусский погранзнак обстреляли с территории Украины. Инцидент произошёл 11 сентября на участке Пинского пограничного отряда".

 

Детали: Сообщается, что при осмотре погранзнака пограничники заставы "Сварынь" обнаружили повреждения пограничного столба и щитка с изображением герба Беларуси в виде пробоин от дроби. 

Пограничники Беларуси считают, что знак, предположительно, повредили выстрелом из охотничьего ружья.

Сообщается, что "результаты проведённой встречи с украинской стороной показали, что выстрелы производились с территории Украины". По данному факту проводится разбирательство.

Украинская правда обратилась за комментарием к Государственной пограничной службе Украины.

Украинская правда

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Темы: БеларусьПограничная службаУкраина
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